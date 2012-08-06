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Владивосток накрыла жара с невыносимой влажностью

06 Августа 2012, 18:41 | Дальний Восток

Череда циклонов и тропических вихрей заметно изменили погоду во всем дальневосточном регионе. Хорошо еще хоть мощный тайфун Damrey, свирепствующий в Китае, не пересек (пока) российскую границу, хотя и без него минувшие выходные были дождливыми. Что же касается наступившей недели, то она несет в Приморье заметный рост температуры и жуткую духоту. Жарко будет в Хабаровском крае и Амурской области. А вот в Магадане вторая неделя августа выдастся на редкость дождливой.

Начало нынешней недели во ВЛАДИВОСТОКЕ пройдет под влиянием поля повышенного давления. В связи с чем дневная температура в городе подскочит до 25-29 градусов тепла. Духота и жара с невыносимой влажностью к концу недели вновь обернутся дождями - синоптики обещают осадки в пятницу, субботу и воскресенье. В ночные часы воздух в столице Приморья становится чуть-чуть свежее – до 18-22 выше нуля.

В пятницу и субботу дождливо будет у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ. Дневной температурный фон в городе на берегу Амура вырастет до 22-28 градусов тепла. После захода солнца воздух остывает до плюс 17-20.

Не пройдут дожди и мимо БЛАГОВЕЩЕНСКА – осадки ожидаются в среду и четверг. Воздух в дневные часы здесь будет прогреваться до 24-30 градусов тепла. Совсем не холодно в столице Амурской, воздух и по ночам - до плюс 17-22.

В субботу ожидается дождь в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ, в остальные дни недели сохранится солнечная малооблачная погода. Днем температура подрастет до 20- 25 градусов тепла. А вот ночной температурный фон в столице островной области почти не изменится - 12-16 выше нуля.

Очень дождливой ожидается неделя в МАГАДАНЕ – осадки прогнозируются каждый день, начиная с понедельника. Разумеется, это приведет к заметному понижению дневной температуры - с 18-23 градусов тепла до плюс 11-15. Соответственно, прохладней станет в столице Магаданской области и ночью – до 6-10 выше нуля.

А в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ дождь ожидается в среду. Здесь в последнее время стала подрастать дневная температура – теперь она колеблется в пределах 14-19 градусов тепла. После прихода сумерек температура воздуха в столице Камчатского края понижается до плюс 8-12.

"Золотой Рог".

Автор: По материалам сети Интернет
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