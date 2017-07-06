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Участники Евразийской экспедиции из южнокорейского Пусана прибывают во Владивосток

06 Июля 2017, 09:35 | Дальний Восток

В честь 25-летия становления побратимских отношений администрация Пусана и администрация Владивостока совместно проводят Праздничные мероприятия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

14 июля с 11 до 17 часов на Спортивной набережной г. Владивостока будет проходить Фестиваль «День Пусана» под открытым небом, на котором жители и гости города смогут познакомиться с корейской культурой: попробовать корейскую кухню, одеть традиционный корейский костюм, увидеть выступления вокальных и танцевальных коллективов и многое другое. В рамках культурного фестиваля также пройдет конкурс K-POP cover dance.

В 16 часов в здании СК «Олимпиец» пройдет дружеский баскетбольный матч между молодежными командами г. Владивостока и г. Пусана.

А в 19 часов в Большом зале Приморской Краевой Филармонии состоится Музыкальный вечер с участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского Симфонического оркестра г. Владивостока.

Евразийская экспедиция проводится второй год подряд и предполагает посещение городов Евразии. Общий маршрут составит 11 164 км и займет около 20 дней. В состав южнокорейской делегации, которая прибывает во Владивосток 13 июля, вошли официальные лица, студенты, деятели культуры, представители бизнеса.

Стоит особенно отметить, что столица Приморья - первый из российских городов, с которым было заключено побратимское соглашение. С 1992 года на протяжении 25 лет активно развивались такие сферы сотрудничества, как экономика, культура, искусство, спорт, молодежные проекты и другое, с 2013 года, с момента отмены визового режима, отношения между городами стали развиваться еще более интенсивно.

Владивосток и Пусан имеют немало общих черт. Во-первых, оба города имеют протяженную береговую линию и играют важную роль в развитии экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона, во-вторых, оба города являются туристическими и культурными центрами. Помимо этого, в 2005-м в Пусане и в 2012-м во Владивостоке прошли саммиты АТЭС.

Посетить праздничные мероприятия в г. Владивостоке, посвященные 25-летияю установления побратимских отношений, приглашаются все желающие, вход на все мероприятия - свободный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пусан  евразия  город  праздник  Республика Корея  владивосток  побратим  маршрут 



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