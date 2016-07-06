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Дальневосточники не могут увидеть Кремль из-за высоких цен на авиабилеты
Выход авиакомпании «Россия» на рынок авиаперевозок с Дальнего Востока в Москву несколько снизил остроту проблему доступных билетов на рейсы Владивосток-Москва, но не радикально. Билеты на беспосадочные рейсы, а их выполняют только «Россия» и его материнская компания «Аэрофлот», на июль есть, но их стоимость значительно выше, чем заявленные «Аэрофлотом» «плоские тарифы». Проблема грозит обостриться во время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.
Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», с 6 июля увеличит на летний период частоту полетов из Москвы во Владивосток с 4 до 5 раз в неделю. Увеличение частоты рейсов стало возможным после того, как «Россия» получила очередной дальнемагистральный самолет. Напомним, что на восточном направлении «дочка» «Аэрофлота» использует «боинги», ранее принадлежавшие «Трансаэро».
Сегодня «Россия» летает в пять городов Дальнего Востока: с 31 мая - во Владивосток, с 10 мая - в Магадан, с 27 мая - в Петропавловск-Камчатский, с 30 мая - в Хабаровск, с 13 мая - в Южно-Сахалинск.
Досье «ЗР»:
В конце марта «Аэрофлот» сообщил о начале полетов новой объединенной авиакомпании «Россия», созданной на базе дочерних перевозчиков группы - «Донавиа», «Оренбургские авиалинии» и одноименной «России» (базовый перевозчик аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково»). Группа «Аэрофлот» планирует за два года перейти на новую структуру и сократить количество перевозчиков до четырех. Группа будет поделена на три сегмента: премиальный, который займет собственно «Аэрофлот», средний, который будет представлен дальневосточным перевозчиком «Аврора» и региональной объединенной компанией «Россия», и лоукост (авиакомпания «Победа»).
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уже проводит проверку обоснованности стоимости билетов «Аэрофлота» на дальневосточных маршрутах. В частности, ведомство провело проверку стоимости билетов «Аэрофлота» на прямые рейсы Москва - Петропавловск-Камчатский.
Мониторинг цен показал, что в продаже нет дешевого экономкласса на летний период - в наличии только бизнес-класс и комфорт-класс, цена на которые в июне-августе составляет 60-162 тыс. рублей в обе стороны.
Жители Сахалинской области также не могут вылететь в Москву из-за нехватки билетов, сообщил региональный министр транспорта Владимир ДЕГТЯРЕВ на заседании областной думы.
«Проблема перевозок у нас возникает каждый летний сезон. Но в этом году мы ее не ждали, так как количество рейсов на Москву увеличено. 14 раз в неделю летают «Аэрофлот» и «Россия», но видимо, появилось больше желающих летать. Сейчас билеты можно приобрести только на конец июля, а если сегодня, то... за 70 тысяч рублей», - сказал Дегтярев, отметив, что доступны билеты только в бизнес-класс или комфорт.
Стоит отметить, что подобный сценарий был представлен во Владивостоке еще в конце мая. В частности, корр. Деловой газеты «Золотой рог» в июне дважды был вынужден лететь в Москву в бизнес-классе и комфорт-классе, каждый раз стоимость перелета составляла более 100 тыс. рублей. Билетов в эконом-класс попросту не было.
Власти регионов ДФО еще в декабре 2015 года жаловались вице-премьеру по Дальнему Востоку Юрию ТРУТНЕВУ на то, что после ухода «Трансаэро» «Аэрофлот» и другие компании не смогли заместить выпавшие провозные емкости, и цены на авиабилеты рванули вверх.
До 31 декабря билеты «Аэрофлота» в эконом-класс по основным направлениям на Дальний Восток предлагались по цене около 20 тыс. рублей туда и обратно (18 тыс. руб. в 2015 году) и 12 тыс. рублей в одну сторону против 11 тыс. рублей в 2015 году. Льготники могли покупать и субсидируемые билеты - от 1,8-7,5 тыс. рублей в одну сторону. Как видим, применение на этих направлениях минимальных, так называемых «плоских тарифов» привело к неожиданному эффекту, когда в проигрыше оказались все – и пассажиры, и авиакомпания, которая добровольно взвалила на себя социальные обязательства. При этом конкуренты крупнейшего авиаперевозчика страны на этот рынок не выходят.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог»,с 23 июня на выполнение регулярных полетов из Москвы (аэропорт Домодедово) обещала перейти авиакомпания «ВИМ-Авиа», освоившая Владивосток после ухода с рынка «Трансаэро», но из-за не самой лучшей загрузки рейсов прекратившая выполнение беспосадочных рейсов между Москвой и Владивостоком спустя полтора месяца после их открытия. Однако, по ходу дела планы были скорректированы и перевозчик воздержался от возвращения во Владивосток. В свою очередь, авиакомпания «ЮТэйр» сразу признала данное направление бесперспективным.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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ну может поближе перенести, что бы видно было? )))