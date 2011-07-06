Военнослужащим повысят денежное довольствие

Госдума приняла в первом чтении законопроект о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат.

Управление Госдумы по связям с общественностью сообщает, что, по словам председателя Комитета по обороне Виктора Заварзина, документом предполагается более чем в 3 раза увеличение окладов денежного содержания. “Так, рядовой контрактник сейчас получает 11 тыс.руб., будет - порядка 25 тыс. руб., лейтенант сейчас получает около 19 тыс. руб., станет - порядка 50 тыс. руб., полковник получает 30 тыс. руб., будет - 90 тыс. руб.”, - отметил депутат.

В целом военнослужащих ждет значительное повышение денежного довольствия и выведение его даже для лейтенанта на уровень выше средней зарплаты по стране в ведущих отраслях экономики, пишет "Клерк.Ру".