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На Дальнем Востоке строители не успевают осваивать миллиарды, выделенные на дороги
06 Июня 2013, 15:34 | Дальний Восток
В целом на Дальнем Востоке в 2013 году на строительство и реконструкцию дорог планируется выделить 19 млрд 856 млн рублей, согласно данным, представленным в аппарат полпреда. В том числе 3 млрд 39 млн рублей, неосвоенных в 2012 году. Из федерального бюджета будет выделено 15 млрд 242 млн рублей и из средств консолидированных бюджетов 4 млрд 613 млн рублей.
Полпредство оценило ход строительства автомобильных дорог федерального значения на территории Дальнего Востока. Сотрудники аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе изучили ход освоения лимитов, предусмотренных Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года».
На строительство автомобильной дороги «Уссурийск – Пограничный - госграница» в Приморском крае освоено 15,5% предусмотренных на 2013 год средств. Это 371 млн рублей из 2 млрд 395 млн.
На строительство автомобильной дороги «Раздольное-Хасан» освоено 10,1% средств (141 млн из 1млрд 409 млн рублей).
На строительство и реконструкцию участков автомобильной дороги «Амга» в Республике Саха (Якутия) с начала года освоено 9% средств, предусмотренных в 2013 году (69 млн рублей из 771 млн).
В Хабаровском крае на строительство автомобильной дороги «Хабаровск – Лидога-Ванино с подъездом в г.Комсомольску-на-Амуре» освоено 10,8% средств, то есть 381 млн рублей из 3 млрд 542 млн.
6,3% (70 млн рублей) освоено на строительство дороги «Селихино -Николаевск-на-Амуре», 25% (126 млн рублей) - на дорогу «Комсомольск -Березовый - Амгунь – Могды - Чегдомын», 33% (596 млн рублей) на строительство автомобильного моста через протоку Амурская.
На строительство подъездов к населенным пунктам Амурской области от автомобильной дороги «Амур» планируется выделить в 2013 году 713 млн рублей. Уже освоено 27,8% этой суммы.
В Камчатском крае на строительство и реконструкцию автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» в 2013 году из федерального и консолидированного бюджетов планируется выделить 768 млн рублей. Уже освоено строителями 52,4% средств.
На строительство автозимника «с. Анагвай- пос.Палана» запланировано 325 млн рублей. Уже освоено 10,9% предусмотренных средств.
В Магаданской области на строительство автомобильной дороги «Палатка - Кулу – Нексикан» предусмотрен 1 млрд 605 млн рублей. За 5 месяцев с начала года освоено 14% средств.
В Сахалинской области за счет федерального и консолидированного бюджетов проводится реконструкция автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Оха». В 2013 году на эти цели планируется выделить 1 млрд 605 млн рублей. Автодорожниками уже освоено 24,9% средств.
В Еврейской автономной области ведется реконструкция автомобильной дороги «Биробиджан - Унгун- Ленинское и мостовых переходов на ней». Освоено 13,5% средств из 742 млн предусмотренных.
На реконструкцию дороги «Биробиджан-Амурзет» освоено 5,7% средств из планируемых 215 млн рублей.
На реконструкцию автодорожного подъезда к селу Пашково освоено 5,4% средств из запланированных 218 млн рублей в 2013 году.
В Чукотском автономном округе ведется строительство мостовых переходов через реки автомобильной дороги «Билибино – Анюйск». В 2013 году предполагается выделить 725 млн рублей. Из этой суммы уже освоено строителями 21,1%.
На строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» планируется выделить 966,6 млн рублей. С начала года освоено только 3,3% этой суммы.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог находится на постоянном контроле Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, сообщает пресс-служба подразделения.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Теги: бюджет дороги строительство
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Комментарии
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Stiv22:46, 06.06.2013#
Накладывали бы нормальный слой асфальта на дороги, которого на много лет хватило бы, а не заплаточный ремонт сроком жизни пара месяцев - и деньги бы освоили, и дороги сделали. Задолбал уже этот ремонт из вырубленных квадратиков :( Сначала бьешься по ямам, потом прыгаешь по кочкам :( Ремонтники мля :(
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Господи, они уже и воровать не успевают. До чего докатились. . .