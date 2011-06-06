В Таиланде перестанут делать татуировки туристам?

Татуировки с буддийской символикой оскорбляют верующих

Министерство культуры Таиланда намерено запретить делать татуировки с буддийской символикой иностранцам. Причиной такого решения стали жалобы местных жителей, что священные изображения превратились в развлечение для отдыхающих.

«Для туристов это вопрос моды. Они даже не пытаются уважать ту религию, в которой ничего не понимают», - сказал министр культуры Нипхит Интхарасомбат, передает «NNT».

Напомним, в Таиланде буддизм — это самая распространенная религия. Изображения Будды признаны священными, поэтому татуировки с религиозной символикой оскорбляют чувства верующих. Однако в министерстве признали, что татуировать священные для буддистов образы не запрещено тайским законодательством, так как официально в стране сосуществует несколько религий, сообщает World.fedpress.ru.