Гектар на Дальнем Востоке можно выбрать в онлайн-режиме

С 1 июня в девяти пилотных муниципальных образованиях регионов Дальнего Востока начинается бесплатное предоставление земельных участков. Чтобы получить в собственность гектар, необходимо выполнить семь шагов. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

В настоящее время для предоставления гражданам земельных участков завершается опытная эксплуатация специальной информационной системы НаДальнийВосток.РФ. На этом портале каждый житель страны сможет самостоятельно в онлайн-режиме выбрать себе гектар земли.

Первый шаг. Авторизация пользователя в системе.

Авторизоваться можно с помощью Единого портала государственных услуг. Для этого необходимы СНИЛС и номер телефона либо ключ электронно-цифровой подписи.

Второй шаг. Выбор земельного участка с помощью Публичной кадастровой карты.

Площадь предоставляемого участка не может превышать 1 гектар на одного человека. Не предоставляются земли, ограниченные в хозяйственном обороте в соответствии с действующим законодательством (особо охраняемые природные территории, земли обороны и безопасности, земли для государственных нужд и другие).

Третий шаг. Формирование и подача заявления на предоставление земельного участка.

Для предварительного согласования предоставления земельного участка необходимо заполнить заявление и приложить ряд документов.

В течение 10 дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям или к заявлению не приложены необходимые документы, причины возврата указываются.

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление и принимает решение о предварительном согласовании или при наличии оснований решение об отказе в предварительном согласовании и направляет принятое решение заявителю.

В личном кабинете заявителя можно будет проследить, как продвигается заявление – сколько дней осталось ждать, сколько шагов пройдено, сколько впереди, кто отвечает за текущий этап со стороны органов власти.

Четвертый шаг. Заключение договора безвозмездного пользования.

Земельный участок предоставляется сроком на пять лет, по истечении которых гражданин может оформить его в аренду или собственность.

Пятый шаг. Выбор вида разрешенного использования.

Землю можно получить для любых целей, не запрещенных законами РФ, например, для строительства дома, ведения сельского хозяйства, занятия предпринимательством.

Шестой шаг. Декларирование освоения земельного участка.

Если гражданин в течение пяти лет освоил участок, он автоматически переходит ему в собственность.

Седьмой шаг. Оформление прав собственности на земельный участок.

Напомним, Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о в несении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан Минвостокразвития.

«Дальневосточные гектары» будут выделяться постепенно. С 1 июня участки будут доступны в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов.

Среди них: Ханкайский район (Приморский край); Амурский район (Хабаровский край); Октябрьский район (Еврейская автономная область); Архаринский район (Амурская область); Нерюнгринский район (Республика Саха (Якутия); Ольский район (Магаданская область); Усть-Большерецкий район (Камчатский край); Тымовский район (Сахалинская область); Анадырский район (Чукотский автономный округ).

Приморье на первом этапе готово принять 13 тысяч новоселов – такова общая площадь трех земельных массивов в Ханкайском районе, ставшем пилотным муниципалитетом в крае для выдачи бесплатных гектаров. Этот район выбран неслучайно – расположенный в северно-западной части края он граничит с озером Ханка, известен благоприятным климатом и плодородной землей.

Общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в рамках закона в Приморье, по предварительным данным составляет около 650 тысяч гектаров.

Как отметил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, революционный закон станет огромным импульсом к развитию территории – вторым этапом массового заселения дальневосточной территории в истории России.

«Все новое – хорошо забытое старое. Мы помним, как аналогичная реформа Петра Аркадьевича Столыпина в свое время дала огромный импульс к развитию этого региона. Нам предстоит реализовывать закон в новых исторических условиях. Считаю, закон революционным и абсолютно правильным и поддерживаю полпреда Юрия Трутнева. Дальневосточный гектар даст возможность людям организовывать свой бизнес, новое производство, строить дома. Уверен, в результате регион получит динамичное развитие. Закон о Дальневосточном гектаре станет второй волной освоения Дальнего Востока в истории России», – отметил глава Приморья.

С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить дальневосточники на всей территории ДФО, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.

По мнению Владимира Миклушевского, принятие этого закона – еще одно звено в реализации восточного вектора развития государства.

«Президент Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом развития России XXI века, и за последние несколько лет Правительством много сделано в этом направлении: закон о Свободном порте Владивосток, территории опережающего развития, Дальневосточный гектар – все это звенья одной цепи в целенаправленной политике государства. Наша задача – сделать все для эффективной реализации революционных инициатив», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.