На Дальнем Востоке открыта Всероссийская выставка "Плакаты войны. На пути к Великой Победе"

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Альфа-Банк совместно с газетой «Комсомольская правда» при поддержке Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) проводит федеральную выставку «Плакаты войны. На пути к Великой Победе».

На Дальнем Востоке выставка представлена в четырех городах: Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. В каждом дальневосточном городе выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» открылась в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали ветераны ВОВ, представители городской администрации, корреспонденты региональной прессы, студенты и школьники.

Дальневосточники могут познакомиться с экспонатами выставки – в Хабаровском военно-историческом музее (ул. Шевченко, 20) до 6 августа, в Дальневосточном государственном университете (г. Владивосток, о. Русский) до 1 сентября, в Сахалинском областном художественном музее до 26 мая, в Комсомольском-на-Амуре музее изобразительных искусств до 1 сентября. До конца 2015 года выставка также будет показана в малых городах и районных центрах Дальнего Востока.

Более подробную информацию о городах и музеях, в которых работает выставка, и периоде проведения выставок можно узнать на сайте «Комсомольской правды». Здесь же можно увидеть ряд плакатов и прочесть исторические справки к ним.

Выставка «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» – это интереснейшее собрание отсканированных цветных копий плакатов военного времени (1941-1945гг.). Каждый из плакатов посвящён определённому событию в ходе Великой Отечественной войны.

«В 2015 году Россия отмечает важнейшее событие своей истории – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. История Великой Отечественной – сражения, ударный труд в тылу, подвиги миллионов людей, проявивших стойкость, мужество и самоотверженность – составляет славу и гордость нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне – центральное событие ХХ века, годовщина которого отмечается во всем мире. В связи с этим, в 2015 году выставка, которую Альфа-Банк проводит в регионах, имеет особенно важное социальное и культурное значение», – подчеркнула Елена Шляпникова, управляющая Хабаровским филиалом Альфа-Банка.

Альфа-Банк на протяжении всей своей истории участвует в крупных культурных проектах, регулярное проведение которых во времена экономической неопределённости имеет особую ценность. Выставки, организуемые банком, ежегодно получают широкий общественный резонанс, в части городов экспозиция демонстрируется несколько месяцев. Всероссийский масштаб выставки «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» позволит еще раз подтвердить статус Альфа-Банка как надежного и стабильного банка, верного традициям.

Доьсе "Золотого Рога": Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. По итогам 2014 финансового года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 43,6 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,3 млрд долларов США. Чистая прибыль за полугодие 2014 года составила 33 млн долларов США. По состоянию на 31 декабря 2014 года в Альфа-Банке обслуживается около 162,2 тыс. корпоративных клиентов и 11,4 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 804 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.