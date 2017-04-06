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На Дальнем Востоке уже в июле начнут тестировать электронную визу
Массово иностранцы смогут оформлять электронную визу для прибытия на Дальний Восток через Свободный порт Владивосток с 1 августа. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на рабочей встрече с представителями деловых и научно-исследовательских кругов Китайской Народной Республики, прошедшей в рамках программы международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Для практической реализации упрощенного визового режима требуется технически дооборудовать пункты пропуска. Именно для этой работы соответствующих служб и ведомств отводится время между принятием закона и фактическим введением электронной визы, – отметил Александр Галушка. – С 1 июля начнется тестирование пунктов пропуска. С 1 августа запланировано полное развёртывание инфраструктуры для механизма электронных виз».
Сегодня над механизмом запуска электронной визы работают Минвостокразвития совместно с Министерством иностранных дел и Минкомсвязи России.
Въезд по электронной визе будет действовать во всех пяти дальневосточных регионах, где работает режим свободного порта – Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.
Для того, чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Примечательно, что виза будет бесплатной, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
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