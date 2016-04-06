В парламенте Якутии рассмотрены преимущества перехода на регулирование тарифов в коммунальном комплексе на долгосрочный период

Текущий год должен стать годом кардинальных преобразований в тарифной политике Якутии, заявлено на "круглом столе" на тему "О ценовой и тарифной политике в Республике Саха (Якутия)", проведённом 5 апреля 2016 года

Инициатором проведения мероприятия стал постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации под председательством Юрия Николаева, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

Одним из нововведений тарифной политики является переход на долгосрочное регулирование тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Председатель Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) Антонина Винокурова сообщила, что в этой связи все тарифы в коммунальном комплексе утверждены на три года – с 2016 по 2018 годы включительно. «В течение этого периода мы не имеем права кардинально менять что-то в принятых уже тарифах. Изменения могут произойти только за счёт внешних факторов: например, если цены на топливо увеличатся больше того, что предусмотрено, или, наоборот, уменьшатся, если в этот период изменится налоговая система, увеличится или снизится полезный отпуск, уйдут или придут новые объекты-потребители», - пояснила докладчик. Таким образом, суть долгосрочного регулирования – в ежегодной корректировке только тех затрат, которые не зависят от деятельности предприятия.

Каковы плюсы долгосрочного регулирования? По мнению разработчиков, период долгосрочного регулирования должен привести предприятия к снижению издержек, получению экономии и стать стимулом для привлечения внешних инвестиций с «длинными» кредитами. Таким образом, повысится инвестиционная привлекательность предприятий, появится стимул для развития энергосервисных контрактов, реализации механизмов государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений в коммунальной сфере. Предприятия, в свою очередь, будут иметь возможность планировать деятельность на среднесрочную перспективу.

В обсуждении вопроса перехода на долгосрочное регулирование тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение принял участие народный депутат республики Александр Романов. Парламентарий уточнился, что будет с утверждёнными на три года тарифами, если будет ликвидировано перекрёстное субсидирование, и получил ответ, что тарифы поменяются, так как отмена перекрёстного субсидирования относится как раз к внешним факторам, которые не зависят от деятельности того или иного предприятия.

Антонина Винокурова отметила, что вопрос о долгосрочном регулировании тарифов рассматривался в 2015 году на заседаниях Коллегии и Общественного Совета. К слову, в 2015 году Общественным Советом рассматривались также вопросы достаточности тарифов коммунального комплекса предприятий тепло-, водоснабжения АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2014 год; достаточности установленных торговых надбавок к ценам на социально значимые продукты питания; а также проект тарифного решения на электроэнергию ПАО «Якутскэнерго» на 2016 год. В планах на 2016 год – рассмотрение итогов регулирования цен и тарифов на 2016 год; вопроса о влиянии платы для транспортных средств с массой свыше 12 тонн по системе «Платон» на уровень цен продовольственного рынка в Якутии; вопросов о подходах к регулированию тарифов ОАО «Водоканал» и порядке формирования цен на нефтепродукты АО «Саханефтегазсбыт».

Напомним, в работе «круглого стола» приняли участие народные депутаты республики Юрий Николаев, Александр Уаров, Алексей Еремеев, Василий Местников, Виктор Фёдоров, Александр Романов, Александр Корякин, Елена Голомарёва, Марфа Филиппова, Леонид Владимиров, Иннокентий Григорьев, Жанна Егорова, Игорь Никитин, Гаврил Парахин, Александр Сусоев, первый вице-премьер Правительства Якутии Павел Маринычев, министр по делам предпринимательства и развития туризма республики Екатерина Кормилицына, председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова, руководители и ответственные работники республиканских министерств и ведомств, общественность, представители промышленных предприятий региона и средств массовой информации.

Журнал "Дальневосточный капитал".