Андрей Крайний: Запретов на удочку не будет

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний 5 марта сообщил, что агентство провело ряд мероприятий по наведению порядка в любительском рыболовстве, передает ПРАЙМ-ТАСС.

При этом он подчеркнул, что "запретов на удочку не будет". Кроме того, "никто не помышляет отнять у многомиллионной армии рыбаков возможность ловить рыбу бесплатно и на право заниматься рыбалкой на водохранилищах страны, на Волге и Дону никто не покушается". Речь идет о платной рыбалке на участках, предназначенных для спортивно-любительского рыболовства, отметил он. А.Крайний напомнил, что "в России 130 тыс рек и 2 млн озер, а участков для спортивно-любительского рыболовства только несколько тысяч".

Глава Росрыболовства сообщил, что "с 2008 года такие участки разыгрываются по конкурсам и даются в пользование на 20 лет с инвестиционными обязательствами". Победитель должен вложить средства в создание условий для пребывания в таком месте рыбаков-любителей, отметил А.Крайний. "Подобные базы строятся в основном в определенных районах, в труднодоступной местности, где ловить рыбу по-другому не получается. Например, на Кольском полуострове, на Камчатке, в Хабаровском крае, где нет даже поселений", - уточнил он.