Силы самообороны Японии приведены в состояние полной боевой готовности

Министр обороны Японии Гэн НАКАТАНИ заявил, что им отдан приказ сбить ракету-носитель, которую в ближайшие дни намерена запустить Северная Корея, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Для этих целей на военных базах страны были развёрнуты зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот».

Справедливости ради надо отметить, что сбивать ракету японские военные обещали лишь в том случае, если она или её обломки будут угрожать стране, сообщает портал Topwar.Ru. Поскольку неприятные инциденты с северокорейскими ракетами случались и раньше, это замечание прозвучало совсем не лишним. Официально было заявлено и о приведении в боевую готовность противоракет SM-3, которые входят в арсенал эсминцев УРО. Эта ракета — самое дальнобойное средство противодействия воздушно-космическому нападению, что есть у Токио. Более того, планируется совместное с американцами испытание на Гавайских островах новой версии противоракеты SM-3 Block IIA дальностью 2500 км.

Если северокорейская ракета всё-таки будет сбита Силами самообороны, то это, по сути, станет первым случаем прямого военного столкновения между двумя странами с 2001 года, когда произошёл морской бой у островов Амами-Осуми. География КНДР такова, что взлетающая со спутником или с боеголовкой ракета непременно должна пролететь либо над Китаем, либо над Японией, что, естественно, не радует вышеупомянутые страны, где хорошо осведомлены о сомнительном качестве северокорейской ракетной техники.

На самом деле беспокойство японцев объяснимо, так как Токио давно имеет проблемы с прикрытием собственного не только космического, но и воздушного пространства. Их нельзя назвать критическими, но они однозначно есть. Например, несколько лет назад начали активно списываться истребители F-4 с целью замены их примерно втрое меньшим количеством F-35 Lightning II. Хотя к F-35 возникает много претензий и в самих Соединённых Штатах, ничего более современного американцы предложить не в состоянии: новейшие F-22 по-прежнему не продают, а вполне неплохой F/A-18 Hornet японцы приобретать не хотят сами. Конечно, Страна восходящего солнца ведёт и собственные разработки истребителя нового поколения (Mitsubishi ATD-X), но от прототипа до полноценного истребителя, как правило, проходит лет десять.

Также во время Великого восточно-японского землетрясения было уничтожено от 12 до 20 истребителей F-2, японской версии американского F-16. Заменить их до сих пор не удалось: для этого надо восстанавливать производственные линии, которые давно разрушены. Так что не исключено, что японцы также начнут поглядывать в сторону F/A-18 Hornet, как то уже делают Канада и Тайвань.

Собственные оборонные программы у японцев развиваются достаточно медленно, и зачастую проще оказывается купить у американцев. В частности, по сообщениям СМИ, на заводах Техаса и Флориды уже началась сборка первых истребителей F-35 и конвертопланов V-22. Также размещены заказы на дополнительные 40 вертолётов UH-60 для палубной авиации больших вертолётоносцев «Идзумо» и «Кага» и самолёты ДРЛО Е-2 Hawkeye. В целом, Силы самообороны не делают секрета из своей новой стратегии: авиация и флот должны стать не только более мощными, но и быстрыми, чтобы обеспечить «стремительное возвращение захваченных противником островов». Очевидно, что главный ресурс в сегодняшней непростой международной обстановке — это время. Если нет на разработку собственного, логично было бы приобрести за рубежом самое лучшее.

Сейчас ни о каком воздушном противостоянии между Пхеньяном и Токио говорить не приходится. Технологическая разница между авиацией противников составляет даже не одно, а два три поколения, если не больше. В случае прямого конфликта ВВС Северной Кореи будут разгромлены ещё над Японским морем. Безнадёжно устаревший парк машин северян, состоящий в основном из МиГ-19, МиГ-21 и МиГ-23, просто не сможет дать отпор настолько ушедшему вперёд противнику. Единственное, что по-настоящему беспокоит Генштаб Японии так это то, что Пекин может оказать КНДР масштабную военно-техническую помощь. То же по понятным причинам беспокоит и корейцев южных.

Впрочем, сейчас Китай едва ли будет активно помогать своему северо-восточному союзнику по трём основным причинам. Во-первых, в КНР идёт масштабная военная реорганизация, а на её завершение нужно время и немалое. Во-вторых, откровенно неудачные для Пекина результаты выборов на Тайване отвлекают силы на южное направление. В-третьих, бесконечный шантаж, провокации и непомерные запросы КНДР, похоже, надоедают и китайской правящей верхушке. Надоедает настолько, что сателлита, судя по всему, готовы просто сдать, при условии, что победа достанется союзникам подороже, а сам Китай, таким образом, получит передышку в несколько лет.

Возвращаясь к отношениям Японии и КНДР, можно с уверенностью говорить о том, что пуск ракеты лишь укрепит в японских правящих кругах позиции тех, кто призывает отказаться от девятой статьи Конституции и создать полноценные вооружённые силы. Вряд ли Ким Чен Ын рассчитывал на такой эффект, но процесс уже запущен. Недавний громкий арест в Токио резидента северокорейской разведки Пак Чэ Ёна также призван склонить японское общество в сторону решительных изменений в области безопасности. Если это произойдёт, то последствия вскоре ощутит на себе весь регион.