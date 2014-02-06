В Приморье власти советуют перед поездкой в Суйфэньхэ оформлять медстраховку

Сейчас без визы в приграничный китайский город может въехать группа от двух человек. Туристы могут купить билет на рейсовый автобус или турпутевку.

Проезд на личном автотранспорте пока не допускается. Безвизовый въезд предполагает пребывание в Суйфэньхэ до 15 суток. Выезд за пределы города запрещен.

"Китайская сторона открыла безвизовый въезд для россиян в Суйфэньхэ с начала 2014 года. Мы пока говорим лишь о сложившейся практике таких поездок, так как китайская сторона не предоставила нормативной базы. Сейчас изрядное количество приморцев путешествует без визы. Мы призываем жителей края прибегать к услугам туроператоров и оформить медицинскую страховку ", - сообщил директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке".

По словам чиновника, безвизовый въезд в приграничный китайский город и возможность отправиться в Китай самостоятельно заставит турфирмы предоставлять более качественные услуги. Возможно, снизится и стоимость автобусного билета в Суйфэньхэ.

Алексей Старичков также отметил, что китайская сторона настаивает на ремонте российских пограничных пунктов пропуска на территории Приморья, которые находятся в аварийном состоянии из-за "некачественного исполнения своих обязанностей Росграницей".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.