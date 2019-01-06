Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна

Программу «дальневосточный гектар» пытаются хоть как-то оживить

Президент России подписал закон, расширяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, закон позволит установить критерии и механизм оценки использования земли, а также откроет для россиян возможность досрочного оформления «дальневосточных гектаров» в собственность при постройке дома.

«Дальневосточный гектар – это право россиян бесплатно и быстро получить землю на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа. Теперь эта возможность открывается и для наших соотечественников, кто планирует вернуться обратно на Родину. Приняв участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, они смогут оформить «дальневосточный гектар» еще до получения гражданства», - прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Безусловно, право оформить землю в собственность у них появится уже после вступления в гражданство Российской Федерации, как и у остальных граждан при условии подтверждения надлежащего использования земельного участка», - подчеркнул он.

Кроме того, новым законом предусматривается возможность досрочной передачи в собственность гражданину земельного участка, полученного в рамках программы «Дальневосточный гектар» (до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования) при условии, что на таком земельном участке построен жилой дом. Это позволит людям снизить затраты на строительство, воспользовавшись ипотечным кредитованием.

Принятые изменения в закон о «дальневосточном гектаре» позволят Правительству Российской Федерации установить критерии, показатели и перечень подтверждающих документов, а также механизм оценки предоставляемых гражданином сведений об использовании участка.

Напомним, что идея о расширении действия программы «Дальневосточный гектар» была впервые представлена осенью 2017 года на Восточном экономическом форуме Президентом России Владимиром Путиным. «Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, приезжающих на Дальний Восток из-за рубежа… Те, кто приезжают в эти регионы даже из-за границы, приезжают с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи и, безусловно, этих людей надо поддержать», - сказал он. Соответствующий проект изменений в закон был подготовлен рабочей группой из Минвостокразвития России, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и других ответственных за реализацию программы ведомств. Уже в апреле 2018 года законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Напоминаем, что программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. На сегодняшний день бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Программа предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Фото РГ.