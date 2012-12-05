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Борьба с фальшивомонетчиками
Полиция Елецкого района не сидит на месте. Полицейские стремятся не только раскрывать, но и предотвращать преступления. Для этого организуются различные профилактические мероприятия. Недавно представители правоохранительных органов официально сообщили о том, что завершили проводимые ими меры по выявлению и пресечению случаев изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков.
Подробные новости об этом можно было прочитать в СМИ. Оперуполномоченный группы экономической безопасности ОМВД по Елецкому району Екатерина Енилеева прокомментировала необходимость проведения профилактических мер. Она сообщила, что в последнее время значительно участились случаи появления в обороте фальшивых купюр, преимущественно достоинством пять тысяч рублей.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов настоятельно просят граждан быть предельно внимательными при получении на руки самых крупных банкнот. Владельцам торговых точек и руководителям предприятий рекомендуется приобрести специальные детектеры, позволяющие определить подлинность купюр на месте. Только внимательность, осторожность и соблюдение всех мер безопасности позволит защититься от неправомерных действий мошенников. Инфракрасная детекция на сегодняшний день является самым надёжным способом обнаружения фальшивых денег, сообщают новости Липецка.
В рамках осуществления профилактических мероприятий были проведены подробные инструктажи для всех работников торговли, а также для жителей Елецкого района в целом. Сотрудники полиции бесплатно распространяли памятки, в которых опубликованы подробные инструкции о том, как нужно поступать в случае обнаружения фальшивых денег.
Все эти меры носят отнюдь не случайный характер. С начала 2012 года в Липецкой области зарегистрировано целых 107 случаев изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр, из них раскрыто 11 (для сравнения в 2011 году за тот же период зафиксировано 131 преступление, раскрыто лишь три из них). В Елецком районе, благодаря принятым мерам безопасности, был выявлен один факт попытки сбыта поддельных денег – мужчина попытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой.
Полиция предупреждает: если с вами расплатились фальшивой купюрой, не стоит пытаться избавиться от неё таким же образом. Это серьёзное преступление, которое наказывается по статье УК РФ лишением свободы сроком от пяти до пятнадцати лет и штрафом до одного миллиона рублей. Обратитесь в соответствующие органы.
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