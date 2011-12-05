Главное в Рождественском посте – борьба со страстями

Рождественский, или Филиппов пост (по имени одного из 12 апостолов Христа) – последний в году. Он начался 28 ноября, длится 40 дней и заканчивается в ночь с 6 на 7 января. Считается, что к празднику Рождества Христова православные, приходят с чистым сердцем, душой и телом. Как же достичь этого?

Главное в посте – не качество пищи, а борьба со страстями, считает православная церковь. И приняв решение поститься, нужно это понять - тогда легче его соблюдать. Тем более Рождественский пост, а по продолжительности он почти равен Великому посту, менее строгий. Следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц, но, за исключением сред и пятниц, можно есть рыбу. А в той же квашеной капусте, луке и чесноке много витаминов А и С, железо содержится в гречневой крупе, а необходимые организму витамины группы В мы получаем с ржаным хлебом.

С медицинской точки зрения, от временного ограничения в некоторых продуктах есть несомненная польза. К примеру, замена животных жиров растительными помогает выведению из организма холестерина. Пост способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек на кровеносных сосудах, а также жировых отложений. Благотворно сказываются посты и на функции печени, почек, мочевыделительной системы. Из организма выводится большее количество отходов животных белков, что хорошо для суставов и позвоночника. Растительная пища способствует связыванию и выведению токсических веществ. Значительное количество антиоксидантов в ней стабилизирует сердечно-сосудистую систему и предохраняет от старения опорно-двигательный аппарат. Клетчатка нужна кишечнику при колитах, энтероколитах и дискинезиях.

Во время поста происходит очищение организма от продуктов обмена. Если каждый день есть мясо, то продукты обмена не успевают выводиться из организма, постепенно накапливаются. На переваривание белковой пищи мы тратим столько же энергии, столько на физический труд. Недаром после сытного обеда так трудно заниматься умственной работой! Пост же с его сменой диеты способствует вымыванию шлаков из организма. Периоды ограничений в еде позволяют клеткам функционировать активнее, омолаживают его: человек при этом и выглядит лучше, и живет дольше.

Пост стимулирует работу иммунной системы. Распознав непривычные продукты, она, условно говоря, принимает «боевую стойку», что активизирует защитные силы. После окончания поста, когда в рацион возвращается пища животного происхождения, снова происходит толчок: иммунная система включается. Эти две волны способствуют росту сопротивляемости организма. Именно те, кто соблюдает пост, меньше болеют!

Строгий пост противопоказан людям, страдающим язвой желудка, гастритом, панкреатитом, холециститом, диабетом. Такие больные и без того вынуждены соблюдать специальную щадящую диету, в которую для поддержания сил врачи рекомендуют включать размолотое мясо (куриное или говядину), белковые омлеты, молочные продукты (в зависимости от кислотности). Во время строгого поста здоровый человек может восполнить животный белок растительным, увеличив в своем рационе количество бобовых (горох, фасоль, соя, чечевица), есть грибы. Но людям с проблемами ЖКТ подобные продукты следует употреблять с осторожностью – возможно обострение болезни.

Людям с заболеваниями желудка, двенадцатиперстной кишки, а также страдающим гастритом, употреблять овощи в сыром виде нельзя - их нужно тушить, варить, запекать. Скорее всего, диетолог посоветует включить в рацион кисломолочные продукты, яйца. Рекомендуется есть рыбу, но только в тушеном или вареном виде. Если раньше начинали день с молочной каши, теперь ее лучше заменить киселем, добавив к нему сухари, сушки или печеные (свежие) фрукты. То же касается диабетиков и больных с почечной недостаточностью.

От строгого поста освобождаются больные, пожилые люди, дети (до 14 лет), беременные и кормящие женщины. Негативно пост может сказаться также на тех, кто перенес операцию или тяжелую физическую (психическую) травму.

«Православие и мир».