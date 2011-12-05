Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Китае объявлен запрет на друзей человека
В городе Цзянмынь, провинция Гуандун, Китай, запретили держать дома собак, сообщает РБК со ссылкой на China Daily. По мнению властей, отказ от домашних животных улучшит экологическую обстановку в городе.
Владельцы собак должны сдавать их в специальные центры, откуда часть животных будет отправлена в деревни, а тех животных, для которых не удастся найти новых хозяев, будут усыплять. Сообщается, что проверкой домов, где ранее содержались собаки, будут заниматься сотрудники бюро безопасности. Держать собак в городе теперь можно только с целью охраны складов, электростанций, нефтебаз, гидротехнических сооружений и других специализированных предприятий. Разумеется, все собаки города должны быть зарегистрированы.
Как сообщалось ранее, в мае этого года запрет на содержание в доме больше одной собаки вступил в силу в Шанхае. Всем тем, у кого дома живет больше одной собаки, было предложено от них избавиться. Кроме того, хозяева обязаны заранее подыскивать хозяев щенкам своих питомцев, либо стерилизовать их. Также сформирован список бойцовских пород собак, которых нельзя держать в городе. В их число входят и британские бульдоги.
Новости тематики
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Новости раздела
- Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора
- Экстремальный подарок с высоты в 1,3 км сделали региону парашютисты Колымы
- Никита Высоцкий проголосовал за отца в Магадане
- Колыма готовится встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Кета вернулась на нерест в Приморье
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Инвестиционный потенциал Дальнего Востока трещит по швам