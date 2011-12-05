В Китае объявлен запрет на друзей человека

В городе Цзянмынь, провинция Гуандун, Китай, запретили держать дома собак, сообщает РБК со ссылкой на China Daily. По мнению властей, отказ от домашних животных улучшит экологическую обстановку в городе.

Владельцы собак должны сдавать их в специальные центры, откуда часть животных будет отправлена в деревни, а тех животных, для которых не удастся найти новых хозяев, будут усыплять. Сообщается, что проверкой домов, где ранее содержались собаки, будут заниматься сотрудники бюро безопасности. Держать собак в городе теперь можно только с целью охраны складов, электростанций, нефтебаз, гидротехнических сооружений и других специализированных предприятий. Разумеется, все собаки города должны быть зарегистрированы.

Как сообщалось ранее, в мае этого года запрет на содержание в доме больше одной собаки вступил в силу в Шанхае. Всем тем, у кого дома живет больше одной собаки, было предложено от них избавиться. Кроме того, хозяева обязаны заранее подыскивать хозяев щенкам своих питомцев, либо стерилизовать их. Также сформирован список бойцовских пород собак, которых нельзя держать в городе. В их число входят и британские бульдоги.