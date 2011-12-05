Дизайнеры раскрасили опоры электропередач в Сочи

Студия «ДизайнДепо» разработала проект, в рамках которого предлагается раскрасить уже существующие сооружения, а также создать совершенно новые по конструкции опоры линий электропередач в столице Зимних Олимпийских игр — Сочи.

Как рассказали AdMe.ru авторы, такое декоративное оформление позволит энергообъектам органично вписаться в природный ландшафт и стать ярким дополнением архитектуры города. На рассмотрение было предложено несколько концепций, каждая из которых содержала уникальную в своем роде идею и не использовалась ни в одной другой стране.

«Русская коллекция»

Хохлома, Гжель, Палех, Жостово, Дымка и другие стили народно-прикладного творчества, которыми славится наша страна, станут мотивами для оформления электроопор.

«Полосатый рейс»

Наряду с народными орнаментами, предлагается разрисовать опоры под окрас шерсти представителей животного мира нашей планеты, превратив тем самым скучные и однообразные металлоконструкции в «пятнистые» и «полосатые» сооружения.

«Животный мир»

Тема животных нашла свое воплощение и в более сложной конструкции опор —в виде фигур оленей и медведей. Массивные копии зверей раскрывают экологическую составляющую идеи и органично вписываются в природный ландшафт.

«Магия чисел»

На этом творческие идеи не закончились, а лишь послужили толчком для зарождения новой инженерной мысли — электроопоры в виде гигантских цифр (2, 0, 1, 4). Последовательно соединенные электрическими проводами, они складываются в дату — год проведения Сочинской Олимпиады.

«Глобальное электричество»

Данная концепция предполагает опоры в форме шара, символизирующего мировую электросеть, которая окутывет подобно гирлянде всю землю, напоминая нам о масштабности и роли электричества в жизни человечества.

«Для нас было важно придумать не просто дизайн электроопор, а создать новые объекты, которые смогут выполнять и функциональную нагрузку и эстетическую – стать яркой достопримечательностью города и объектом интереса туристов», – отметила креативный директор «ДизайнДепо» Юлия Невструева.