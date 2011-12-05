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Стань 10-миллионным пассажиром, чтобы увидеть Париж...

05 Декабря 2011, 21:01 | Дальний Восток

ОАО "РЖД" и ОАО "ФПК" решили отметить пассажира, купившего десятимиллионный билет на поезд дальнего следования через Интернет.

Пассажиру будет подарен сертификат на 2 билета на поездку в купе первого класса в новом поезде № 23/24 Москва – Берлин – Париж по маршруту Москва – Париж и обратно. Пассажир сможет использовать свой сертификат на любой рейс поезда. Поезд № 23/24 Москва – Берлин – Париж начнет курсировать с 12 декабря 2011 года.

Услуга по приобретению проездных документов через Интернет была впервые предложена пассажирам РЖД в мае 2007 года. И таких пассажиров отметили в пресс-службе РЖД, с каждым месяцем все больше покупают билеты на поезда дальнего следования через Интернет. В 2011 г. в среднем ежесуточно через Интернет пассажиры приобретают около 30 тыс. билетов. В 2010 году этот показатель составлял 18,8 тыс. билетов. Сегодня доля электронных продаж составляет порядка 8% от всего объема продаж билетов на поезда дальнего следования.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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