Дальневосточные моряки присоединились к акции протеста "Не дай себя утопить"

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ZRPRESS. На российском торговом флоте началась акция протеста под лозунгом "Не дай себя утопить" против нового положения о дипломировании членов экипажей морских судов.

По данному положению, по мнению Российского профсоюза моряков (РПСМ), будет закрыта дорога на теплоходы дальнего плавания выпускникам мореходных училищ, получившим специальность судоводителей. Такие специалисты будут иметь право работать только на судах прибрежного плавания, а механикам со средним образованием в командных должностях на флоте места нет вообще, они смогут работать только мотористами.

Заместитель председателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил, что новое положение о дипломировании моряков, разработанное Министерством транспорта России, также значительно затрудняет продление срока рабочих дипломов для командного состава, имеющего высшее морское образование. Если сейчас на это дело требуется порядка шести недель и 50 тысяч рублей, то новое положение о дипломировании заставит штурманов и механиков тратить на продление срока рабочих дипломов до 8-9 недель. Судоводителям не будет хватать времени отпуска, чтобы выполнить все процедуры, связанные с этим делом.

Балтийская территориальная организация Российского профсоюза моряков уже «развернула военные действия» против Министерства транспорта РФ и призвала каждого труженика флота присоединиться к компании протеста. Она будет выражаться в письмах, посланных президенту и премьер-министру России и в Минтранс страны. Николай Суханов сообщил, что к этой акции присоединяются все моряки, работающие на судах дальневосточного бассейна, пишет пресс-служба Дальневосточной региональной организации РПСМ.