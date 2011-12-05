Управление Россельхознадзора по Приморскому краю изменило наименование

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ZRPRESS. С 29 ноября этого года в связи с изменением сферы деятельности Управление Россельхознадзора по Приморскому краю именуется как Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В соответствии с приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 10 ноября 2011 года № 557 «О Схеме размещения территориальных управлений Россельхознадзора», в связи с изменением сферы деятельности Управление Россельхознадзора по Приморскому краю именуется как Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. На основании этого же приказа, Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям именуется как Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Вместе с тем Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не является правопреемником Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям.

В настоящее время Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проводит приём имущества и организационно-штатные мероприятия, необходимые для осуществления полномочий Россельхознадзора на территории Сахалинской области.