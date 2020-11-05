Регионам Дальнего Востока выписан рецепт развития

Для его исполнения предстоит пройти между Сциллой государственных интересов и Харибдой ожиданий дальневосточников

Реализация только пяти самых крупных инвестиционных проектов в рамках «Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года» по оценкам экспертов на 50 % увеличит ВРП Приморского края к 2024 году. Это наглядно показывает потенциал, заложенный в программе развития макрорегиона, принятой правительством страны.

Немного сложного,

но важного

Попытка сконцентрировать внимание и ресурсы государства на развитии российского Дальнего Востока в новейшей истории страны уже предпринимались. Создавались различные программы, в рамках которых что-то делалось, но больше – нет. Обычная причина – нехватка денег. Хроническая. Их вроде выделяли, но по факту их всегда недоставало на что-то важное для людей. В общем, в деле развития стратегически важного для России региона значимых успехов добиться не удалось.

Политической констатацией этого факта стало поручение главы государства разработать программный документ, регламентирующий социально-экономическое развитие гигантской по территории и потенциалу части страны. Возглавил рабочую группу по подготовке документа глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ. Концепция программы развития Дальнего Востока была представлена президенту России и получила его принципиальное одобрение. По итогам президиума Госсовета, состоявшегося 4 сентября 2019 года во Владивостоке, Владимир ПУТИН поручил программу доработать, а 26 июня 2020 года был опубликован Указ президента России, определивший сроки принятия документа, а также его ключевые цели и задачи.

Правительству и дальневосточникам предстоит немало потрудиться, чтобы выполнить этот президентский Указ и превзойти в макрорегионе среднероссийские темпы роста качества жизни населения. Продолжительность жизни здесь должна возрасти не менее чем на 5 лет, а смертность трудоспособных граждан – снизиться не менее чем на 35 %. Объёмы жилищного строительства предполагается увеличить в 1,6 раза. А ещё необходимо довести до 800 миллиардов рублей объём частных инвестиций, создать не менее 200 предприятий в дальневосточных территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток и не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Но и это ещё не всё. Указ президента ставит перед правительством страны и региональными властями задачу к 2035 году остановить миграционный отток населения и добиться для дальневосточных территорий показателей качества жизни людей и экономического развития выше среднероссийских.

Спустя месяц, глава российского правительства Михаил МИШУСТИН совершил рабочую поездку на Дальний Восток. Он посетил Чукотку, Камчатку, Магадан и Амурскую область, встретился с руководителями всех дальневосточных территорий. В числе вопросов, которые глава кабинета министров обсуждал с дальневосточниками, завершающий этап подготовки программы развития Дальнего Востока занимал не последнее место.

Как и поручал глава государства, 24 сентября 2020 года «Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года» была утверждена российским правительством. Реализовать её предполагается в три этапа: первый с 2020 по 2024 год, второй - с 2025 по 2030 год и третий - с 2031 по 2035. Для каждого из них должны прописать детальный план мероприятий с определением источников их финансирования из федерального и региональных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Подготовить такой план на первый этап исполнения национальной программы в двухмесячный срок поручено Министерству экономического развития Российской Федерации. Эта работа должна завершиться не позже 1 декабря.





По существу вопроса

Опубликованный правительством 127-страничный программный документ во многом интересен и непривычен. И своей структурой, и предлагаемым поэтапным механизмом реализации. Однако, по мнению руководителя Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) доктора экономических наук Александра ЛАТКИНА, самое главное не в этом.

«Главное достоинство национальной программы развития Дальнего Востока – это достаточно объективная оценка реального состояния дел в регионе. Раньше при разработке такого рода документов этого не было. В этой программе чётко показано – из какой ситуации нам предстоит выбираться», – отмечает профессор Латкин.

А положение не самое простое. Регион является крупнейшей и богатейшей ресурсной базой государства, даже несмотря на то, что он не только толком не освоен, но даже не изучен. На Дальнем Востоке есть серьёзные научные и производственные мощности и перспективы для их развития. Но вот людей становится всё меньше… Они уезжают в центральные регионы страны, где качество жизни заметно выше. За 27 лет численность населения Дальнего Востока сократилась в 1,3 раза – до 8,2 миллиона человек по данным 2019 года. Что неудивительно, учитывая слабо развитую транспортную и социальную инфраструктуру региона. К тому же, здесь в 2,5 раза больше ветхого и аварийного жилья, а нового строят в полтора раза меньше, чем в среднем по России.

Надо отдать должное разработчикам программы, которые не стали выводить «среднюю температуру по больнице» в отношении всего Дальнего Востока. По каждому из 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, учтены, как их естественные, географические и демографические преимущества, так и факторы, сдерживающие развитие. Для Приморья одним из ключевых стала низкая пропускная способность Транссиба, негативно влияющая на экономику региона. А вот гражданам портят жизнь низкая доступность первичной медицинской помощи, изношенная, порой до критического уровня, коммунальная инфраструктура, значительная доля низкокачественного, а то и вовсе непригодного для проживания жилья, требующая капитального ремонта и модернизации инфраструктура образования. На решение этих и сопутствующих проблем и ориентировались разработчики.

Однако, по мнению кандидата технических наук, профессора кафедры математических методов в экономике Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александра АБРАМОВА, в национальной программе развития Дальнего Востока есть существенный изъян.

«Самое замечательное в этой программе – это то, что она есть. Сроки подготовки, изменение подходов в её формировании говорят о внимании государства к региону, которое переходит в конкретные действия. Но есть и плохая новость. К моменту утверждения эта программа... уже устарела. Её разрабатывали в совершенно других условиях, чем те, что сложились сейчас, когда её надо воплощать в жизнь. Скорость изменения ситуации в мире и стране нарастает, и на это надо адекватно реагировать. Для этого требуется современная система мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования развития социально-экономической ситуации. Такие структуры есть у представителей крупного бизнеса. А они нужны на региональном и муниципальном уровне, малому и среднему бизнесу. В идеале надо вообще работать с домохозяйствами, как социально-экономическими агентами. Тогда можно будет составить достаточно точное представление о различных предпочтениях граждан – миграционных, покупательских, политических, электоральных, которые влияют на социально-экономические процессы, и строить адекватные поведенческие модели и прогнозы развития. Такая система понадобится и для внесения корректив в программу развития Дальнего Востока на первом этапе её реализации, и для более чёткого планирования и ресурсного обеспечения последующих», – считает профессор прикладной математики.

Очертания будущего

Между тем, ориентиры движения заданы. Мероприятия расписаны по каждому дальневосточному региону. Сделать предстоит немало. О масштабах запланированных изменений можно судить хотя бы по тем проектам, которые предполагается реализовать в Приморском крае. Национальная программа предусматривает сбалансированный подход к развитию социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, созданию новых высокотехнолгичных производств и рабочих мест, созданию возможностей для самореализации граждан в различных сферах деятельности – от искусства, спорта и культуры до науки и предпринимательства.

Одно из наиболее социально значимых и востребованных сегодня направлений – это развитие здравоохранения и повышение его доступности для жителей региона. До 2024 года в Приморье планируется построить и реконструировать 63 медицинских учреждения, а ещё 75 – капитально отремонтировать. С 2025 года планируется строительство и реконструкция 112 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, строительство и реконструкция 29 посадочных площадок для санитарной авиации, проведение капитального ремонта 17 зданий медицинских учреждений. В больницах, поликлиниках и ФАПах продолжится масштабное обновление парка медицинской техники и оборудования, региональные подразделения «Скорой помощи» получат 207 новых специализированных автомашин. Набранные темпы модернизации здравоохранения Приморья сохранятся на весь период выполнения национальной программы.

Также на первом её этапе предполагается полностью расселить в крае 96 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья, а также увеличить ввод в строй новых жилых площадей до 1 миллиона квадратных метров в год. Кроме того, в Приморье определено четыре места наибольшего притяжения участников программы «Дальневосточный гектар». Там появятся новые дороги и линии электроснабжения. Ожидается, что создание этой инфраструктуры на девяносто-сто процентов будет профинансировано из федерального бюджета.

Для расширения и повышения качества образовательных возможностей местных жителей в Приморье запланировано строительство 20 новых детских садов. До 2024 года капитальный ремонт ожидает 28 школ и 46 профессиональных образовательных учреждений, а с 2025 года – ещё 148 школ и 38 учреждений профессионального образования.

Запланировано строительство второй очереди университетского городка ДВФУ, в которую войдут общежитие гостиничного типа на 6 тысяч мест с объектами спортивной и социальной инфраструктуры, специализированный учебно-научный центр для одарённых детей и научная библиотека на 2,3 миллиона томов.

Ещё к 2024 году в Приморском крае планируется не только построить, реконструировать или капитально отремонтировать 34 культурных и культурно-образовательных учреждения, но и оснастить их современным оборудованием. Для привлечения в глубинку врачей, учителей, а также работников культуры, физкультуры и спорта предусматривается внедрение системы компенсационных выплат. Начиная с 2025 года, в крае новую или вторую жизнь обретут 18 спортивных сооружений, а спортивные сборные команды края получат поддержку для участия в межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях.

Общаясь с журналистами, заместитель министра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко отметил, что в национальную программу вошли ключевые для Приморья проекты в сфере развития экономики и инфраструктуры.

Среди них – строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), возведение ещё одного моста на остров Русский через остров Елена, строительство и реконструкция автотрассы Владивосток – порт Восточный, которая получит федеральный статус. Ремонт, реконструкция и строительство в общей сложности коснётся 3,4 тысячи километров региональных дорог.

Кроме того, в нормативное состояние планируется привести улично-дорожную сеть в Арсеньеве, Артёме, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Большом Камне, Фокино, Кавалерово и Покровке. Только во Владивостоке планируется обновить и построить 1,2 тысячи километров улично-дорожной сети.

Транспортная связность региона усилится за счёт реконструкции четырёх местных аэропортов – в Пограничном, Арсеньеве, Камень-Рыболове и бывшего военного аэродрома «Ласточка».

Для повышения надёжности энергоснабжения будут модернизированы Артёмовская ТЭЦ и Владивостокская ТЭЦ-2. На проектную мощность – 5 миллиардов кубометров в год – выйдет магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

В 2023 году предполагается ввести в строй Находкинский завод минеральных удобрений, а в 2024 – судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Также Приморье ждёт серьёзный рост и модернизация портовых мощностей за счёт строительства специализированных угольных, зерновых и универсальных терминалов.

Продолжится расширение производственно-логистических мощностей промышленного парка «Авиаполис Янковский».

Развитие аграрного сектора краевой экономики предполагает создание свиноводческих комплексов, молокоперерабатывающих и комбикормовых заводов, а также элеваторных комплексов. В Михайловском районе к 2022 году должен быть введён в строй крупный тепличный комплекс. Кроме того, в рамках национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока в Приморье предусмотрено создание агробиоэкономического комплекса и строительство завода пищевой промышленности.

До 2024 года завершится строительство и обустройство пограничных пунктов пропуска. Это морские «Находка» и «Восточный», железнодорожный «Пограничный», а также автомобильные «Марково», «Краскино», «Турий Рог», «Полтавка» и «Пограничный». Это позволит увеличить их пропускную способность в два раза. Дополнительно планируется рассмотреть вопрос о строительстве или обустройстве морских пунктов пропуска во Владивостоке и Зарубино, а с 2025 года – в Ольге и Посьете.





Острые грани реальности

Как видно из далеко не полного перечня мероприятий развития Приморского края, работа предстоит масштабная. Однако она того стоит, считает профессор ДВФУ Александр Абрамов.

«По предварительным оценкам, реализация только пяти самых крупных инвестиционных проектов, предусмотренных в Национальной программе развития Дальнего Востока, позволит Приморью на пятьдесят процентов увеличить объём валового регионального продукта. Если же воплотить в жизнь первые по значимости пятнадцать проектов, то показатель роста ВРП поднимется уже до семидесяти процентов. Но это при условии, что означенные проекты будут реализованы», – отмечает Александр Абрамов.

Вместе с тем, есть опасения, что Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока не сможет достичь главной из поставленных целей – прекратить отток населения. По мнению доктора экономических наук профессора ВГУЭС Александра Латкина, было бы не худо спросить самих дальневосточников – что им нужно.

«Одним из главных недостатков Национальной программы развития Дальнего Востока считаю, если хотите, её скороспелость и слабый учёт мнения дальневосточников. Хотя разработчики и говорят про сто пятьдесят тысяч жителей разных субъектов Дальнего Востока, которые приняли участие в работе над программой, этого недостаточно. Необходимо широкое общественное обсуждение перспектив развития. Смотрите, одним из ключевых индикаторов выполнения программы обозначено прекращение оттока населения. Но как этого добиться, если не узнать у людей – что им требуется, чтобы остаться здесь жить? Думаю, этот момент надо учесть. Поэтапный формат реализации программы это тоже позволяет», – считает профессор Латкин.





Схожего мнения придерживается политолог Андрей КУДИСОВ, который прогнозирует интеграцию новых для региона практик взаимодействия власти с населением с целями и задачами программы развития Дальнего Востока.

«Те механизмы вовлечения граждан в решение вместе с властью социально значимых проблем, которые сегодня внедряются в Приморье, с высокой вероятностью окажут влияние и на ход реализации нацпрограммы развития Дальнего Востока. Речь, прежде всего, об общественном обсуждении проекта регионального бюджета на будущий год, определении на местах приоритетов для программы «Народный бюджет». Первые шаги сделаны. Если люди поймут, что их мнение действительно важно и становится для власти ориентиром в решении разных проблем, то и отношение к предпринимаемым властью шагам будет совсем другое. Инициативы, идеи и предложения могут просто потечь рекой. Не исключено, что и целеполагание программное может быть скорректировано с учётом мнения граждан. Однако здесь региональным властям придётся пройти между Сциллой государственных интересов и Харибдой ожиданий населения. Очень важно найти баланс, когда власть слышит и учитывает мнение людей, но не становится исключительно средством исполнения обывательских «хотелок». Тогда и жители региона будут довольны, и край будет развиваться вместе со всей страной», – полагает эксперт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток