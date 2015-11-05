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Дальний Восток хотят избавить от мусора
Проект создания на территории г. Комсомольска-на Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного районов Хабаровского края единой системы обращения с отходами получил одобрение Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства и принесет в регион 1 350 млн рублей внебюджетных инвестиций. Инвестором проекта выступит компания ОАО УК «Эко-система» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
В рамках проекта будет создан единый центр сортировки и утилизации ТКО и установлен единый тариф, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Проект позволит муниципалитетам уже с середины 2017 года сортировать ТКО и захоранивать отходы с меньшим классом опасности.
29 октября в г. Комсомольск-на-Амуре состоялось совещание рабочей группы по обсуждению плана реализации на территории региона единой системы обращения с отходами, в котором принял участие заместитель генерального директора по развитию ОАО УК «Эко-система» Дмитрий КРИЩЕНКО.
- Это уже третий регион, где мы начали работу в рамках масштабного инвестиционного проекта, который в дальнейшем объединит всю территорию Дальневосточного региона в единую систему управления отходами, - сказал Дмитрий Крищенко. - Мы рады, что Дальний Восток занял ответственную позицию по отношению к гражданам и экологии, но кроме экологического эффекта, регион также получит и экономическую выгоду. После завершения создания комплексной системы управления отходами, ценные фракции будет направлены на переработку и продажу, что позволит увеличить выручку ДФО от утилизации ТКО на 5 млрд рублей и создаст более 5000 рабочих мест.
О ситуации с утилизацией мусора в Свободном порту Владивосток читайте в материале "Свободному порту Владивосток грозит мусорное цунами".
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Создание единой комплексной системы управления отходами потребует более 13 млрд рублей инвестиций, которые по плану должны окупиться в ближайшие 7-10 лет. Всего за 5 лет на территории Дальнего Востока будет построено 23 межмуниципальных узла: в Хабаровском крае и ЕАО, Приморском крае, Амурской области, Сахалинской области, Магаданской области, Камчатском крае и Якутии.
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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