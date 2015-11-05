www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Дальний Восток хотят избавить от мусора

05 Ноября 2015, 12:44 | Дальний Восток

Проект создания на территории г. Комсомольска-на Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного районов Хабаровского края единой системы обращения с отходами получил одобрение Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства и принесет в регион 1 350 млн рублей внебюджетных инвестиций. Инвестором проекта выступит компания ОАО УК «Эко-система» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

В рамках проекта будет создан единый центр сортировки и утилизации ТКО и установлен единый тариф, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Проект позволит муниципалитетам уже с середины 2017 года сортировать ТКО и захоранивать отходы с меньшим классом опасности.

29 октября в г. Комсомольск-на-Амуре состоялось совещание рабочей группы по обсуждению плана реализации на территории региона единой системы обращения с отходами, в котором принял участие заместитель генерального директора по развитию ОАО УК «Эко-система» Дмитрий КРИЩЕНКО.

- Это уже третий регион, где мы начали работу в рамках масштабного инвестиционного проекта, который в дальнейшем объединит всю территорию Дальневосточного региона в единую систему управления отходами, - сказал Дмитрий Крищенко. - Мы рады, что Дальний Восток занял ответственную позицию по отношению к гражданам и экологии, но кроме экологического эффекта, регион также получит и экономическую выгоду. После завершения создания комплексной системы управления отходами, ценные фракции будет направлены на переработку и продажу, что позволит увеличить выручку ДФО от утилизации ТКО на 5 млрд рублей и создаст более 5000 рабочих мест.

О ситуации с утилизацией мусора в Свободном порту Владивосток читайте в материале "Свободному порту Владивосток грозит мусорное цунами".

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Создание единой комплексной системы управления отходами потребует более 13 млрд рублей инвестиций, которые по плану должны окупиться в ближайшие 7-10 лет. Всего за 5 лет на территории Дальнего Востока будет построено 23 межмуниципальных узла: в Хабаровском крае и ЕАО, Приморском крае, Амурской области, Сахалинской области, Магаданской области, Камчатском крае и Якутии.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мусор  Дальний Восток  переработка мусора 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru