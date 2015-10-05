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Все охраняемые территории должны находиться в одних руках - Минприроды
Всероссийское совещание директоров государственных заповедников и нацпарков, посвященное проблемам и перспективам развития федеральной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), проходит с 4 по 9 октября во Владивостоке (Приморский край) под председательством главы Минприроды России Сергея Донского, сообщает Деловаяг газета "Золотой Рог".
Представители со всей России территориальных органов департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды всю текущую неделю будут обсуждать во Владивостоке проблемы и перспективы развития ООПТ. Последний раз столица Приморья была местом проведения такого совещания в 1999 году. Предыдущим местом два года назад стала Хакассия.
Разговор на совещании пойдет о состоянии системы ООПТ федерального значения и пути ее реализации до 2020 года, планы развития заповедников и национальных парков, их эколого-просветительская деятельность, опыт научных исследований и мониторинг, организация службы охраны ООПТ, а также перспективы развития на их территории познавательного туризма.
Помимо тематики обсуждаемых вопросов, важность данному мероприятию придает еще и то, что оно проходит в преддверии года ООПТ в России. Как отметил глава Минприроды Сергей ДОНСКОЙ, в последние годы в стране придается большое значение созданию федеральной системы особо охраняемых территорий. Финансирование системы ООПТ достигло более 6 млрд руб. и, несмотря на кризисные явления пока сохраняется.
- В правительстве идет работа над бюджетом на 2016 год. Периодически пересматриваются параметры, по ряду направлений идет сокращение лимитов на следующий год, естественно приходится оптимизировать и бюджет министерства. Но, что касается заповедников и нацпарков, то здесь поползновений со стороны Минфина не наблюдается, - отметил Доской. - Мы будем настаивать на том, чтобы текущий объем сохранился.
В настоящее время 3% территории России занимают федеральные ООПТ, с учетом региональных ООПТ общий размер охраняемых территорий в стране составляет около 11%. Глава Минприроды высказался за расширение в стране особо охраняемых территорий, так как действующие обеспечивают охрану лишь 50% всех обитаемых видов. Однако расширение особо охраняемых территорий сталкивается с мнением, что они препятствуют экономическому развитию той или иной территории. Чтобы создать новую ООПТ, требуется времени больше, чем бизнесу на согласование своей экономической деятельности, посетовал Донской.
Тем не менее, Министерству удалось согласовать и 1 октября направить в правительство документы на создание в Приморском крае еще одной ООПТ – Национального парка Бикин. «Документы получились качественные, во многом благодаря участию в их подготовке ученых ДВО РАН, - отметил Сергей Донской, - не думаю, что в правительстве возникнут препятствия».
Минприроды рассчитывает в перспективе найти создание на Дальнем Востоке трансграничных ООПТ с участием Китая и Монголии, например, по сохранению леопарда.
- Наши китайские партнеры пока уклоняются от решения. В октябре мы будем в Китае, где состоится очередная межправительственная рабочая группа, в рамках которой мы вновь поднимем этот вопрос, – пообещал Донской. - Учитывая то внимание, какое международное сообщество отводит редким животным и то наследие мирового масштаба, каким располагает Россия, я очень надеюсь, что нам удастся создать такие ООПТ.
Говорил министр и о проблеме браконьерства. На Дальнем Востоке, учитывая его масштабы и современную экипировку браконьеров, борьба с ними требует новых подходов и средств, - заключил он.
- На мой взгляд, все ООПТ – национальные парки, заповедники, заказники - должны находиться в одних руках, - считает министр. - Это позволит создать сильную систему ООПТ, обеспечить их охрану и развитие, научное сопровождение. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы все созданные в стране охраняемые территории – федеральные и региональные - были переданы в одни руки, - сказал Сергей Донской.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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