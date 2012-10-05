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Фестиваль воздушных змеев пройдет во Владивостоке
05 Октября 2012, 11:33 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ZRPRESS. 21 октября во Владивостоке площадь Борцов Революции станет территорией красочных воздушных змеев – в 13.00 здесь начнется фестиваль «Все выше и выше». Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня воздушных змеев (World Kite Day).
В этот день на площади все желающие смогут запустить воздушных змеев, также гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы по изготовлению и росписи этих «летательных аппаратов» и многое другое.
Организаторы мероприятия - туристическая компания «Пасификтур» при поддержке администрации Владивостока – приглашают на фестиваль «Все выше и выше» всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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