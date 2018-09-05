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Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке

05 Сентября 2018, 10:26 | Дальний Восток

На Дальнем Востоке появятся 12 структурных подразделений шести ведущих федеральных вузов России.

В этом и следующих годах будут открыты три филиала «Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет» имени И.М. Губкина». Структурные подразделения появятся в Сахалинском государственном университете на Сахалине по профилю «Нефтегазовое дело», Тихоокеанском государственном университете в Хабаровском крае по профилю «Химическая технология, нефтегазовое дело» и Амурском государственном университете в Приамурье по профилю «Химическая технология».

Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт) откроет до конца этого года филиал по профилю «Ракетные комплексы и космонавтика, проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» в Амурском государственном университете и в 2020 году подразделение по профилю «Самолето- и вертолетостроение» в Комсомольском-на-Амуре государственном университете в Хабаровском крае.

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова по федеральной программе подготовки кадров для ключевых отраслей экономики ДФО будут открыты филиалы двух ведущих вузов страны. В 2020 году появится филиал Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. В филиале будут готовить специалистов по направлениям «Информационная безопасность» и «Техническая физика». В 2021 году начнет работу структурное подразделение Высшей школы экономики по специальности «Экономика, управление персоналом».

В 2021 году Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики также откроет свои подразделения по профилю «Программная инженерия, информационная безопасность» в Хабаровском крае на базе Тихоокеанского государственного университета и Приморском крае в ДВФУ.

Еще один филиал по профилю «Экономика» Высшей школы экономики появится в 2019 году в Приморском крае. Он будет запущен в ДВФУ.

В 2020 году в ДВФУ году откроется филиал МГИМО МИД России по профилю «Международные отношения, зарубежное регионоведение», а Тихоокеанский государственный университет получит филиал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по профилю «Педагогическое образование».

Филиалы вузов будут открыты в рамках программы мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока и поддержке молодежи на рынке труда на период до 2025 года. Программа была утверждена Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым 18 августа 2018 года.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: университет  мгимо  владивосток  филиал 



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