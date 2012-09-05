Львам лучше прикинуться спящими котятами

Гороскоп с 4 по 9 сентября

Овен. В начале недели Овнам не рекомендуется обращаться с предложениями к вышестоящему начальству. Ваши представления о том, что и как можно усовершенствовать, скорее всего, пойдут вразрез с мнением руководства. Кроме того, в эти дни у вас не будет достаточной поддержки со стороны коллег. В середине недели ситуация в корне изменится к лучшему. Это хорошее время для поисков работы и делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Успешно решатся вопросы, связанные с распределением обязанностей внутри трудового коллектива. Вам удастся увеличить производительность труда за счет четкой организации работы и использования технических средств. В партнерском бизнесе держитесь ближе к тем партнерам, с которыми вы много времени сотрудничаете.

Телец. В начале недели у Тельцов могут возникнуть непредвиденные осложнения в делах, связанных с недвижимостью и оформлением прав собственности на имущество. Нежелательно подписывать договор на аренду помещений без тщательного предварительного знакомства с документами на эти помещения. С середины недели усиливается ваш творческий потенциал и способность находить решения в нестандартных ситуациях. Рекомендуется заниматься рекламой и саморекламой, принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Преуспеют работники издательских домов, туристических агентств, дизайнерских студий и фотолабораторий, интернет магазинов женской одежды. Успешно сложатся дальние командировки, связанные с поиском вариантов для расширения географии бизнеса.

Близнецы. На начало недели звезды не советуют Близнецам планировать проведение деловых встреч и поездок. В это время вам будет поступать много информации, подчас противоречивой. В результате станет сложно выработать и принять правильное решение. Не следует доверять обещаниям. С середины недели наступает благоприятное время для завершения любых дел. Возможно, некоторые ваши проекты были отложены в долгий ящик и до них никак не доходили руки. Сейчас самое время вернуться к таким делам и завершить их. Также это хорошее время для работников семейного и надомного бизнеса. Можно заниматься благоустройством своего рабочего места и его техническим оснащением. Бизнесменам рекомендуется делать закупку технических средств в кредит.

Рак. В начале недели Ракам не рекомендуется выполнять работу без гарантий ее оплаты. Это в первую очередь относится к индивидуальным предпринимателям, занимающимся предоставлением услуг. Желательно брать предоплату за принятые заказы. В противном случае вам может попасться неплатежеспособный клиент и вы напрасно потеряете на него свое время. Наемным работникам лучше не контактировать с руководством. С середины недели вы почувствуете значительное улучшение в делах. Многие вопросы информационного плана получат быстрое решение. Например, вы сможете найти нужную вам информацию или познакомиться с интересующим вас человеком. Также это благоприятное время для профессионального обучения.

Лев. Львам в начале недели звезды советуют воздерживаться от личных инициатив. При принятии решений старайтесь согласовывать свое мнение с мнением коллег. В противном случае может возникнуть конфликтная ситуация, которая негативно отразится на вашей деловой репутации. Другая проблемная тема этих дней - рост вероятности производственного травматизма. Возможны мелки травмы пальцев рук, из-за которых резко упадет уровень вашей работоспособности, в связи с этим не забывайте о соблюдении техники безопасности. С середины недели ваши доходы пойдут в рост. Возможно, вы получите выгодный заказ, который обеспечит вас работой на длительный период. В деловых контактах старайтесь опираться на старых опытных партнеров, которые никогда не подведут.

Дева. Девам в начале недели придется столкнуться с внешними ограничивающими влияниями, когда вы не сможете действовать в свободном режиме. В первую очередь это может затронуть тех, у кого остаются невыполненные обязательства по выплате долга. Кредиторы могут напомнить вам о своем существовании в самой нелицеприятной форме. Также это не лучшее время для тех, кто работает в ночных заведениях, игровых клубах, гостиницах, ресторанах, барах. С середины и до конца недели вы почувствуете, будто перед вами открываются новые перспективы. Это время смелых творческих начинаний и свершений. Старайтесь подойти творчески к любой работе и найти в ней то, что можно было бы усовершенствовать. Успешно сложатся в этот период рекламные мероприятия и профессиональное обучение.

Весы. У Весов в первой половине недели возрастает нестабильность в делах. Возможны неожиданные изменения обстоятельств, из-за которых вам придется вносить коррективы в свои планы. Затрудняется деловое партнерское сотрудничество. Вам не всегда удастся договориться и найти взаимопонимание с теми людьми, которых вы считаете своими единомышленниками. Воздерживайтесь от составления бизнес-плана в этот быстро меняющийся период времени. С середины недели наступает благоприятное время для тихой спокойной исследовательской работы. Преуспевают те, кому приходится работать в закрытых, охраняемых или режимных учреждениях. Хорошо пойдут дела у коммунальщиков, строителей и тех, кто работает вместе с родственниками.

Скорпион. В начале недели у Скорпионов складывается неблагоприятная ситуация с карьерой. В той организации, где вы работаете, это время может быть связано с какими-то изменениями. Возможно, могут произойти кадровые перестановки у начальства либо ваш непосредственный руководитель будет давать противоречивые распоряжения. Бизнесменам в эти дни нежелательно искать встречи с влиятельными людьми. Другая тема, которая может стать проблемной, - работа с документами, деловыми бумагами. При подготовке отчетов вы можете допустить ошибку, которую в дальнейшем трудно будет отыскать и исправить. Будьте внимательнее. С середины недели вы почувствуете реальную помощь и поддержку со стороны единомышленников. Ускоряется информационный и товарно-денежный обмен.

Стрелец. У Стрельцов в начале недели усиливается финансовая нестабильность. Возможно, в эти дни вам будут предлагать сделать инвестиции в развитие совместного бизнеса, в том числе за счет расширения географии. Однако на данный момент это направление будет более затратным и не столь выгодным, как хотелось бы. Дальние поездки и командировки сейчас будут проходить с осложнениями. Особенно это почувствуют те, кто занимается грузовыми перевозками и проходит посты таможенного досмотра: вас могут задержать, придравшись по формальным поводам, и выдать штрафные санкции. С середины и до конца недели наступает время мощного роста финансовых доходов. Вы можете получить крупный долгосрочный заказ. Отношения с вышестоящим начальством будут доброжелательные, вас заметят и оценят по достоинству.

Козерог. У Козерогов в начале недели наступит время, связанное с риском производственного травматизма. Старайтесь сдерживать свои инициативы и не делать того, о чем вас никто не просит. Это не лучшее время для технических испытаний и пусконаладочных работ. Берегите пальцы рук. Вторая напряженная тема этих дней - неудачи при проведении финансовых операций. При выполнении денежных переводов через банк старайтесь не допускать ошибок при вводе цифр номера счета (что сейчас весьма вероятно). С середины недели наступает благоприятное время для углубления уровня профессиональных знаний, сдачи аттестационных экзаменов, деловой переписки и командировок.

Водолей. В начале недели звезды советуют Водолеям не быть излишне доверчивыми при ведении переговоров и обслуживании клиентов. Следите за исполнением действующих договоренностей, проверяйте их фактическое исполнение. При проверке вы можете обнаружить, что даваемые вам обещания и заверения расходятся с тем, что есть на самом деле. Опасайтесь обмана со стороны клиентов при финансовых расчетах с ними. С середины и до конца рабочей недели ваши материальные возможности могут резко возрасти за счет денежных поступлений на ваши банковские счета. В это время можно брать и давать деньги взаймы под проценты, заниматься урегулированием вопросов по долговым обязательствам, подписывать договора на страхование имущества.

Рыбы. В начале недели Рыбы часто будут сталкиваться с мелкими техническими сбоями при выполнении текущей работы. Для офисных служащих это означает поломки компьютерной и офисной техники (принтеров, сканеров), что существенно затормозит трудовой ритм. Также в этот период могут участиться трения с коллегами по трудовому коллективу. Вы можете почувствовать, что на вас пытаются свалить наиболее трудоемкую и низкооплачиваемую работу. Из-за этого может упасть производительность труда, а также доходы. С середины и до конца недели активизируется деловое партнерское сотрудничество. Те, кто работает с клиентами, смогут существенно увеличить приток клиентских заказов. Это прекрасное время для расширения бизнеса за счет подписания новых договорных обязательств, пишет Goroskops.com.

«Золотой Рог».