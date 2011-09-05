После 45 карьера идет вверх

Трудоустройство после 45 лет - стандартная проблема многих россиян. За рубежом этот возраст считают расцветом карьеры, у нас же работодатели предпочитают «молодых и амбициозных».

Прежде чем опускать руки и сетовать на возрастную дискриминацию, нужно проанализировать рынок труда и понять, что не для всех профессий подходят «молодые и амбициозные». Для некоторых как раз необходимы высококвалифицированные сотрудники с большим опытом работы, пишет JOB.RU.

После 40 лет специалисту в таких областях, как логистика, техника, медицина или гуманитарные науки, проблемы с трудоустройством не грозят, так как к данному возрасту уже накапливается определенный багаж знаний и навыков. Конечно, сложно представить менеджера по продажам или промоутера в 45 лет, а о карьере фотомодели уже и мечтать не стоит, зато инженеры по производству и инженеры-энергетики у работодателей пользуются спросом и в 50, и в 60 лет.

Многие фирмы предпочитают набирать персонал на руководящие должности и в стартап-проекты именно из людей «в возрасте», уже набивших шишки и знающих, почём фунт лиха. И не удивительно, что самый гениальный, энергичный и амбициозный юноша, ставший во главе компании, не имеет достаточного жизненного опыта для успешного взаимодействия с персоналом, в том числе с высшими менеджерами. Кадры с опытом также востребованы в юриспруденции, педагогике и искусстве.