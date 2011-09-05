Государство повысит дисциплину в исправительных учреждениях

Госдума намерена принять правительственный законопроект, направленный на усиление ответственности осужденных за действия, дезорганизующие деятельность исправительных учреждений.

Согласно законопроекту, групповой необоснованный отказ от приема пищи и его организация, а также совершение группового акта членовредительства и (или) его организация будут отнесены к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания.

Это позволит переводить указанных осужденных в более строгие условия отбывания наказания и содержать в запираемых помещениях, переводить в помещения камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры, предусматривающие усиленную изоляцию и надзор за ними.