У берегов Приморья может появиться авианосец Великобритании

В последние годы на фоне широкомасштабной милитаризации европейского, переднеазиатского и индо-азиатско-тихоокеанского театров военных действий передовыми ударными плацдармами ВМС и ВВС США, заметно смелее стал действовать и главный американский союзник в Западной Европе — Великобритания, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Агрессивная антироссийская и антикитайская обвинительная риторика, всё чаще доносящаяся из столицы Туманного Альбиона в поддержку Вашингтона, становится нарочито жёсткой и эмоциональной, пишет «Военное обозрение». Пустыми заявлениями Лондон уже не ограничивается, принимая активное участие в насыщении прибалтийских государств пехотными и бронетанковыми подразделениями с целью установления плотного оперативно-тактического контроля над важнейшими участками западных границ России и северных границ Республики Беларусь. Так, весной 2017-го года в рамках операции ОВС НАТО «Атлантическая решимость» в Эстонию был переброшен усиленный британский пехотный батальон численностью в 800 военнослужащих, подкреплённый бронетанковым подразделением, состоящим из нескольких основных боевых танков «Challenger 2» и нескольких боевых машин пехоты MCV-80 «Warrior». Но не только на основании этого можно делать окончательные выводы о росте геостратегических амбиций Лондона в мире.

Масштабы своих планов Великобритания планирует реализовать исключительно посредством модернизации и обновления своей главной военной компоненты — флота, а также палубной и противолодочной авиации. В частности, в 2020-м году, в боевом потенциале морской авиации Великобритании произойдёт переломный момент: будет осуществлена поставка первых двух дальних противолодочных самолётов от «Boeing» P-8A «Poseidon», способных контролировать удалённые участки Мирового океана в радиусе 3700 км без дозаправки и порядка 6000 км с одной дозаправкой. В данный момент «Посейдоны», обучение на которых проходит 2 экипажа Военно-воздушных сил Великобритании, находятся на аэродроме ВМС США в городе Джексонвиль (штат Флорида). Лётчики и операторы систем двух экипажей налетали над Атлантикой более 1000 часов, чего вполне достаточно для детального ознакомления с эксплуатационными особенностями как воздушной платформы («Boeing 737-800ERX»), так и бортового радиоэлектронного оборудования, включая программное обеспечение для обработки информации с радиогидроакустических буёв, бортовой РЛС AN/APY-10 (AN/APS-137D(V)5), датчика магнитных аномалий и многодиапазонного турельного оптико-электронного прицельного комплекса MX-20HD.

Довольно сложным в освоении является программное обеспечение управления бортовым радаром AN/APY-10. Несмотря на то, что радар представлен обычной параболической антенной решёткой, оснащённой шиной связи с модулями обработки информации и терминалами отображения данных, электромеханическими приводами поворота и «шлейфом» питания, специалисты компании «Raytheon» смогли наделить изделие огромным количеством сложных и ценных на современном ТВД режимов работы. К самым продвинутым режимам относятся: режим синтезированной апертуры (SAR), режим обращённой синтезированной апертуры (ISAR) c возможностью построения 3D-модели рельефа местности и трёхмерных радиолокационных изображений надводных кораблей и объектов противника с их идентификацией. Режим ISAR реализуется в ходе барражирования P-8A «Poseidon» вокруг целевого участка, на котором расположен разведываемый объект. За некоторый период времени AN/APY-10 производит несколько тысяч или десятков тысяч радиолокационных фиксаций надводного объекта с изменяющегося ракурса, что и даёт возможность получить достаточно точный силуэт цели с разрешением 1 м. Радар работает в Х-диапазоне на частоте от 9300 до 10100 МГц. При максимальной пиковой мощности в 50000 Вт AN/APS-137D(V)5 способна обнаружить авианосец «Адмирал Кузнецов/Ляонин» на удалении 450 км, а БПК пр. 1155 «Удалой» — 280-330 км. Масса радиолокационного комплекса с приданными механизмами доворота достигает порядка 250-300 кг.

Заступление на боевое дежурство дальних патрульных самолётов P-8A «Poseidon» даст возможность британской морской авиации проводить дальнюю воздушную разведку как надводных и подводных объектов противника, так и береговую военную инфраструктуру. Более того, имеется возможность ведения оптико-электронной и пассивной радиоэлектронной разведки по морским, наземным и воздушным объектам. РЭР осуществляется благодаря высокочувствительным датчикам системы предупреждения об облучении AN/ALQ-240(V)1, которая сопряжена с бортовым комплексом обороны AN/ALQ-213(V) с помощью шины обмена данными стандарта MIL-STD-1553B. Следовательно, «Посейдоны» можно считать полноценными авиационными комплексами разведки, действующими на стратегических дальностях от собственных границ.

Противолодочные P-8A «Poseidon» не являются главными инструментами для демонстрации завышенных геостратегических амбиций Лондона. Помимо ракетных подводных крейсеров стратегического назначения класса SSNB «Vanguard» (являющихся носителями БРПЛ UGM-133A «Trident-IID5») и малошумных многоцелевых атомных подлодок класса SSN «Astute», которые вскоре возобновят боевое дежурство под арктическими льдами в рамках усиливающейся «арктической гонки» между Россией и западными государствами, достаточно существенную роль в установлении глобального контроля предстоит играть перспективным авианосцам HMS «Queen Elizabeth» и «Prince of Wales».

Не прошло и квартала с момента выхода из дока в первое испытательное плавание головного газотурбинного авианосца «Королева Елизавета», как в оборонных структурах Великобритании поползли слухи о дальнейших глобальных миссиях нового корабля. В частности, посол Великобритании в США Ким Даррок проговорился в Вашингтоне о планах Лондона отправить головной авианосец в западную часть Тихого океана, где он должен стать дополнительным гарантом «свободы судовождения и воздушных полётов». Другими словами, новый «двухостровной» авианосец будет участвовать в совместных дальних походах к берегам Юго-Восточной Азии вместе с американскими авианосными ударными группировками и оперировать в непосредственной близости от «9-пунктирной линии», описывающей исключительную экономическую зону Поднебесной в Южно-Китайском море. Вполне понятно, что «Королева Елизавета» будет «нарываться на Китай» не в одиночку, а в сопровождении современных эскадренных миноносцев класса «Daring» (Type 45), а также многоцелевых атомных подводных лодок типа «Astute», это никак не будет способствовать военно-политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидать появления британской АУГ можно и куда более северней Бьендонга, а именно в Восточно-Китайском и Японском морях, а также в непосредственной близости Владивостока, где расположен штаб Тихоокеанского флота ВМФ России. Именно в этих районах британский авианосец и его сопровождение могут быть «проверены на прочность» средствами радиоэлектронной борьбы морской авиации ТОФ России и ВМС Китая, современными сверхмалошумными дизель-электрическими подлодками классов «Юань» (Тип 041), «Палтус» (пр. 877) и «Лада» (пр. 677), а также многоцелевыми атомными субмаринами «Шань» (пр. 093B) и «Ясень» (пр. 885). Легко обнаруживать приближение этих уникальных «подводных крейсеров» у англичан не выйдет даже с использованием противолодочных модификаций вертолётов EH101 «Merlin» и перспективных многоцелевых вертолётов ДРЛО и целеуказания «Crowsnest» («Воронье гнездо»).

Весьма интересный «обмен любезностями» состоялся между британским министром обороны Майклом Фэллоном и официальным представителем Минобороны РФ генерал-майором Игорем Конашенковым в конце июня касательно сравнения авианосцев «Королева Елизавета» и «Адмирал Кузнецов». На утверждение главы британского оборонного ведомства о «более красивом внешнем облике английского «двухостровника» в сравнении с «Адмиралом Кузнецовым» , И. Конашенков напомнил, что детище «BAE Systems», «Thales Group» и «Babcock Marine» является не более чем «авиаматкой», нуждающейся в более надёжной противоракетной и противолодочной обороне со стороны сопровождающих подлодок, эсминцев и фрегатов УРО, а также патрульной авиации. Отчасти это действительно так, но есть некоторые нюансы.

Изначально на авианосце R08 «Queen Elizabeth» не предусмотрено размщение серьёзных средств противовоздушной/противоракетной обороны. Единственным оборонительным вооружением, которое в обозримом будущем может быть интегрировано а БИУС авианосца, являются 3 или 4 20-мм шестиствольных боевых модуля зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 «Phalanx» CIWS, либо более крупнокалиберных европейских аналогов — 30-мм двухствольных «Oerlikon-KCB». Данный арсенал самообороны подойдёт лишь для «отпугивания» приближающихся патрульных самолётов морской авиации, а также для уничтожения единичных устаревших дозвуковых противокорабельных ракет типа П-15М «Термит» или П-120 «Малахит», которые не имеют режимов выполнения противозенитных манёвров. «Рой» из 16 ПКР Х-35У «Уран» или 5 — 7 3М45 «Гранит» выведет британский авианосец из строя за считанные секунды. Тем не менее, «Королева Елизавета» обладает внутренними объёмами, зарезервированными под установку универсальных встроенных вертикальных пусковых установок типа A43/50/70 «Sylver», используемых ЗУР «Aster-15/30» корабельных ЗРК средней/большой дальности PAAMS, а также предназначенных для размещения и запуска ударного ракетного вооружения. Британские источники утверждают, что в подпалубных нишах авианосца может разместиться 2x16 УВПУ с 32 транспортно-пусковыми контейнерами для ракет «Aster-15» или «Aster-30».

Это достаточно неплохо, учитывая, что зенитные ракеты семейства «Астер-30» обладают отличными противоракетными способностями благодаря двигателям поперечного управления, доводящим перегрузки при маневрировании до 62G. Но здесь ещё одна нестыковка: в радиолокационной архитектуре авианосца R08 «Queen Elizabeth» не замечено ни одного радара подсвета/целеуказания S- или X-диапазона, обладающего достаточной разрешающей способностью для захвата воздушных объектов на точное автосопровождение. На авианосце присутствует лишь общекорабельная РЛ-компонента. Её основой является высокопотенциальный радар дециметрового L-диапазона S1850M (с возможностью обнаружения и сопровождения оперативно-тактических баллистических ракет и БРСД на восходящей и нисходящей ветвях траектории, а также их боевых блоков). Станция представлена активно-пассивной ФАР с 24 элементами, 16 из которых работают активном режиме и 8 — в пассивном. В режиме «верхнего луча» S1850M может обнаруживать экзоатмосферные воздушно-космические объекты на высотах около 150 км и дальности 200 — 250 км, что было подтверждено в ходе испытаний аналогичной РЛС от «Thales» «Smart-L» в Тихом Океане, которая сопровождала учебную ОТБР ARAV-B на высоте 150 и дальности 200 км. Тем не менее, при длине волны 15-30 см, этот радар не сможет выдать точное целеуказание зенитным ракетам «Астер».

Установлен на задней надстройке «Королевы Елизаветы» и дополнительный радиолокационный комплекс «ARTISAN 3D», способный работать в E-диапазоне дециметровых волн (частота 2-3 ГГц, длина волны 10-15 см). Его возможности по выдаче целеуказания ЗУР семейства «Астер» ещё не подтверждены, так как известно, что для этого необходима частота 2-4 ГГц (S-диапазон). Отталкиваясь от этого, можно подтвердить слова Игоря Конашенкова о том, что британский авианосец является лишь «уязвимой авиаматкой». Между тем, закрывать глаза на его присутствие у берегов КНР и России нельзя, поскольку палубное авиакрыло, состоящее из 24 — 32 палубных тактических истребителей 5-го поколения/СКВП F-35B может представлять очень серьёзную угрозу как для китайских, так и для российских истребителей морской авиации. Многие средства массовой информации и специалисты в области военной техники на вполне объективных основаниях высмеивают отвратительные лётно-технические качества F-35A/B применительно к маневренному бою, а также отмечают малый радиус действия в 865/1080 км, редко фокусируя внимание на БРЭО и вооружении истребителей. И здесь всё складывается далеко не в нашу пользу.

Мало того, что F-35B обладают достаточно малой ЭПР в 0,2 м2 и несут на борту АФАР-радар AN/APG-81, способный противостоять большинству типов РЭП благодаря гибко настраиваемой диаграмме направленности, в их арсенал дальнего воздушного боя в скором времени войдут «ракетно-прямоточные» УРВВ MBDA «Meteor». По эффективности перехвата воздушных целей на дальностях более 120 км «Метеоры» в несколько раз превосходят новейшие американские ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120D AMRAAM. Благодаря регулируемому расходу заряда газогенератора маршевого интегрального ракетно-прямоточного двигателя (ИРПД), «Метеоры» имеют возможность разгоняться до 4М на завершающем участке полёта, сохраняя высокие энергетические и маневренные возможности на дальности 140 — 150 км, что создаст серьёзную угрозу как для китайских истребителей J-15S/J-16 и Су-35С, так и для наших Су-30СМ, состоящих на вооружении ТОФ. Но если у китайцев разговоры о разработке и подготовке к принятию на вооружение аналогичных «ракетно-прямоточных» УРВВ PL-15/21D не прекращаются ни на сезон, то у нас о проекте «прямоточной» УРВВ «Изделие 180-ПД» уже почти забыли. Эту неприятную для ВКС и морской авиации ВМФ ситуацию мы уже несколько раз рассматривали в наших предыдущих работах, но ничего так и не изменилось.

Отправка британской авианосной ударной группировки во главе с HMS «Queen Elizabeth» к берегам Юго-Восточной Азии, а возможно и Дальневосточного федерального округа, будет носить исключительно демонстративный характер с целью подчёркивания глобальных амбиций Лондона, но по мере роста напряжённости в АТР со временем такие миссии могут перевоплотиться в реальные, совместные с Тихоокеанским флотом США, военные операции. Именно по этой причине уже сейчас необходимо точно знать боевые качества нового английского авианосца и расположенного на нём палубного авиакрыла, а также заранее определить список ответных мер для «купирования» новой угрозы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.