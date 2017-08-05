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Второй корвет для Тихоокеанского флота вывели из цеха (фото)

05 Августа 2017, 16:46 | Дальний Восток

На Амурском судостроительном заводе вывели из цеха и поместили в достроечный док новый корвет проекта 20380 "Громкий". Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Ровно неделю назад мы передали флоту первый корвет "Совершенный", который уже принял участие в параде на День ВМФ во Владивостоке. А сегодня спускаем уже новый корвет – "Громкий". Процесс пошел, мы видим, отрабатываются технологии и налаживается ритм изготовления и сдачи кораблей. Большое спасибо судостроителям", – сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на церемонии вывода корабля из цеха. Он призвал судостроителей делать работу качественно и в срок.


 

"Громкий" – второй корвет серии проекта 20380, предназначенной для Тихоокеанского флота. Его передача ВМФ запланирована на 25 октября 2018 года. Строительство третьего корвета "Герой России Алдар Цыденжапов" должны завершить в октябре 2019 года, а четвертого корабля "Резкий" – осенью 2020 года.


 

Первый корвет "дальневосточной" серии проекта 20380 "Совершенный" строили на Амурском заводе с 2006 года. Андреевский флаг на борту корабля подняли 20 июля.

ДОЬСЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Длина корвета проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Корабли этого типа готовы совершать походы дальностью в 4 тысячи миль. Они вооружены противокорабельным ракетным комплексом "Уран" и зенитно-ракетным комплексом "Редут", торпедами и арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками. На корме находится вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте.


 

На первом фото: "Крестная мать" "Громкого" Елена Ивашина, инженер-экономист отдела развития производственных систем АСЗ. 29 лет, замужем, растит дочь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: корабль  гранатомет  радиолокация  судостроение  корвет  тихоокеанский флот  ВМФ  ПВО  пулемет  зенитно-ракетный комплекс  амурский завод  серия 



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