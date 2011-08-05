ФСО наделили правом отключать связь россиянам

В проекте поправок в закон «О государственной охране», который правительство внесло в Госдуму, есть пункт, посвященный связи. Федеральная служба охраны добивается права «налагать ограничения» на средства связи, которые мешают правительственным коммуникациям. Сегодня ограничивать использование связи россиянами имеет право ФСБ — но по более серьезным поводам.

Федеральная служба охраны (ФСО) — силовая структура, отвечающая за охрану высших должностных лиц страны. В статью закона «О государственной охране», где перечисляются права ФСО, предлагается добавить следующий пункт: «...налагать в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке ограничения на использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств любого назначения, если они создают радиопомехи связи для нужд органов государственной власти».

Как пояснили «Маркеру» в Минкомсвязи, после принятия законопроекта будет разработан специальный нормативный акт о том, какие ограничения на средства связи может накладывать ФСО.