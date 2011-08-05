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От платной рыбалки решено отказаться

05 Августа 2011, 12:47 | Дальний Восток

Устраивать платную рыбалку можно будет только на небольших искусственных водоемах - прудах, заявил глава Росрыболовства Андрей Крайний.

К такому решению пришло большинство участников обсуждения законопроекта о любительском и спортивном рыболовстве. Таким образом, принято решение отказаться от устройства платной рыбалки на реках и озерах, отметил он.

"Рыболовные участки можно будет устраивать только на искусственных водоемах - прудах", - сказал Крайний на пресс-конференции.

По его словам, к фирмам, решившим заняться этим бизнесом, будут предъявляться жесткие требования. Компании должны обустроить участок, регулярно зарыблять пруд, а не просто установить шлагбаум на въезд. В противном случае региональные структуры Росрыболовства будут расторгать арендные контракты с компаниями.

Крайний также сообщил, что большая часть россиян обсуждавших законопроект, пришли к мнению, о необходимости введения так называемой карты рыбака по аналогии с билетом охотника. По мнению Крайнего, такая карта должна стоить символические деньги, могла бы распространяться "хоть на почте, хоть на бензоколонке". Средства от продаж такой карты должны аккумулироваться в целевом фонде и тратиться на зарыбление общедоступных для рыбалки водоемов.

По словам Крайнего, эта новация еще требует детальной проработки, так как часть рыболовов-любителей считает, что такие карты нужны только для возможности вылова ценных пород рыбы: осетровых, лососевых.

Кроме того, и Росрыболовство, и рыбаки выступают за введение нормы вылова рыбы. Сам Крайний считает, что это может быть в зависимости от водного бассейна от 5 до 10 килограмм рыбы в день на человека. Иначе любые усилия государства по зарыблению водоемов будут бессмысленны, заметил он.

Обсуждение законопроекта происходит на сайте Фонда "Общественное мнение" и продлится еще две недели. Кроме того, можно направлять свои предложения в письменном виде непосредственно в Росрыболовство.

В конце декабря 2010 года были приняты поправки в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", согласно которым на части водоемов России рыбалка становится платной. Глава Росрыболовства тогда заверял, что платными могут стать только 0,1% от общего количества участков, где можно ловить рыбу, остальные останутся бесплатными и будут доступны всем.

После того как ведомство в марте разыграло на конкурсах между предпринимателями почти 6 тысяч участков рек, озер и водохранилищ для организации спортивно-любительской рыбалки, по стране прокатилась волна протестов: дискуссия началась в интернете, затем в ряде городов страны прошли митинги. В апреле власти РФ защитили права граждан на бесплатную рыбалку: президент поручил Генпрокуратуре принять меры по обеспечению прав россиян рыбачить "по старинке", премьер Владимир Путин объявил мораторий на конкурсы по распределению участков для организации платной рыбной ловли.

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Автор: РИА "Новости"
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