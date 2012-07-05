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Врачей и учителей хотят одеть в «корпоративную» спецформу
5 июля, ZRPRESS. В России могут ввести форму для работников бюджетной сферы, работающих с детьми. Эту инициативу уже обсуждают, сообщается в микроблоге Twitter уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова.
"Обсуждается идея введения формы для госслужащих, врачей, учителей. По примеру Российской империи. Для повышения дисциплины вещь полезная", - пишет детский омбудсмен.
По словам П.Астахова, к нему "неоднократно подходили учителя, воспитатели, руководители детских учреждений с предложением вернуть единую форму". "В работе с трудными категориями детей и взрослых форма - дисциплинирующий и сдерживающий фактор. Нападение на сотрудника при исполнении карается", - поясняет целесообразность инициативы П.Астахов.
Детский омбудсмен также рассказал, что в его ведомстве принят за основу единый стиль в одежде: строгий темный костюм и эмблема уполномоченного по правам ребенка. "Экспериментальная корпоративная форма уже используется. Отзывы положительные. Взрослым и детям нравится, а сотрудников дисциплинирует. Одна беда - другие завидуют!", - пишет П.Астахов.
«Золотой Рог».
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