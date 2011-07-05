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Прогноз погоды для Дальнего Востока
Очень неустойчивое какое-то нынче лето. А все из-за постоянной циклонической активности. Вот и сейчас погоду в Приморском крае формирует область пониженного давления, действующая в компании с высотным циклоническим вихрем и его фронтальными разделами. И все-таки уже к середине недели ситуация изменится – причем в лучшую сторону. Нечто похожее происходит также в других краях и областях Дальнего Востока. Но обо всем по порядку.
Итак, во ВЛАДИВОСТОКЕ дождь прекратился и вновь обильно светит солнце, прогревая воздух днем до 22-28 градусов тепла. Впрочем, сегодня, во вторник, в городе все-таки возможна кратковременная гроза. Ну, а в пятницу синоптики прогнозируют туман и дождь. Однако в выходные ожидается улучшение. По ночам температура в столице Приморья подросла до плюс 15-18.
Во вторник и четверг может пойти дождь в соседнем ХАБАРОВСКЕ. Дневная температура здесь доходит до 26-31 градусов тепла. Совсем не холодно в городе на берегу Амура и по ночам – 16-19 выше нуля.
Похожая погода сейчас и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Разве что дождь возможен в пятницу. А температура в столице Амурской области в дневные часы сохраняется в пределах 25-30 градусов тепла. После захода солнца воздух остывает до плюс 14-18.
Вторник и среда обещают быть дождливыми в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она выросла до 16-20 градусов тепла. С наступлением сумерек в столице островной области становится чуть прохладнее – до 10-13 выше нуля.
В среду и четверг возможен дождь в МАГАДАНЕ. Дневной температурный фон здесь остается на прежнем уровне - 13-16 градусов тепла. А когда на столицу Магаданской области опускается ночь, температура понижается до плюс 9-12.
Также в среду, а еще и в пятницу может пойти дождь в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Между прочим, дневной температурный фон в столице Камчатского края поднялся до 13-16 градусов тепла. Чуть повыше стала и ночная температура - до плюс 9-11.
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