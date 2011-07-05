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Лето на даче
Дача - традиционное место отдыха и труда для россиян летом. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, чем именно занимаются жители России на своих дачных участках. Четыре из каждых пяти дачников выращивают на своих участках овощи, зелень, картошку. Цветы и ландшафтный дизайн - хобби каждого третьего.
Эксперты пришли к выводу, что доля тех, кто использует дачу для производства сельхозпродуктов для семейного потребления, достигла 81%. В основном это проживающие в малых городах (81%) и селах (91%), а также опрошенные старше 45 лет (86-89%). Тех, для кого дача - место развлечения и отдыха, насчитывается 23%. Любителей заниматься на даче ландшафтным дизайном - посадкой цветов, разбивкой клумб - около трети (30%). Прежде всего это представительницы женского пола (36% среди женщин против 24% среди мужчин), а также жители обеих столиц и крупных городов (46-44% соответственно). По-прежнему в меньшинстве - те, кто использует дачу для выращивания сельхозпродуктов для продажи (6%) или же никак не занимается участком (7%).
Овощи - лидер в рейтинге дачных посадок. Подавляющее большинство (94%) тех, кто использует дачу для сельскохозяйственных посадок, выращивает овощи (морковь, капуста, огурцы, помидоры и т.д.). Как правило, это жители малых городов (96%) и сел (97%). На втором месте так же как и в 2009 году - зелень (89%), ее в основном предпочитают москвичи и петербуржцы (92%) и селяне (91%). 83% опрошенных выращивают ягоды, и более склонны к этому жители столиц (92%). Картофель сажают три четверти россиян (74%), причем доля таковых растет в более мелких городах и селах.
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