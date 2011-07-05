www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Лето на даче

05 Июля 2011, 15:20 | Дальний Восток

Дача - традиционное место отдыха и труда для россиян летом. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, чем именно занимаются жители России на своих дачных участках. Четыре из каждых пяти дачников выращивают на своих участках овощи, зелень, картошку. Цветы и ландшафтный дизайн - хобби каждого третьего.

Эксперты пришли к выводу, что доля тех, кто использует дачу для производства сельхозпродуктов для семейного потребления, достигла 81%. В основном это проживающие в малых городах (81%) и селах (91%), а также опрошенные старше 45 лет (86-89%). Тех, для кого дача - место развлечения и отдыха, насчитывается 23%. Любителей заниматься на даче ландшафтным дизайном - посадкой цветов, разбивкой клумб - около трети (30%). Прежде всего это представительницы женского пола (36% среди женщин против 24% среди мужчин), а также жители обеих столиц и крупных городов (46-44% соответственно). По-прежнему в меньшинстве - те, кто использует дачу для выращивания сельхозпродуктов для продажи (6%) или же никак не занимается участком (7%).

Овощи - лидер в рейтинге дачных посадок. Подавляющее большинство (94%) тех, кто использует дачу для сельскохозяйственных посадок, выращивает овощи (морковь, капуста, огурцы, помидоры и т.д.). Как правило, это жители малых городов (96%) и сел (97%). На втором месте так же как и в 2009 году - зелень (89%), ее в основном предпочитают москвичи и петербуржцы (92%) и селяне (91%). 83% опрошенных выращивают ягоды, и более склонны к этому жители столиц (92%). Картофель сажают три четверти россиян (74%), причем доля таковых растет в более мелких городах и селах.

Автор: ВЦИОМ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru