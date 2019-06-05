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Новая техника Тихоокеанского флота позволит, не выходя из Владивостока, держать под прицелом всю Японию
Японское море с военной точки зрения скоро станет большой лужей
В нашей стране эксплуатируется огромное количество различных ракетных комплексов, особое положение среди которых занимают береговые – их основная задача заключается в защите побережья от десантных операций противника, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Однако технологии не стоят на месте и уже сейчас такие БРК, как «Бастион» не просто защищают берег, а могут контролировать акватории целых морей, например, Чёрного. Но уже сейчас ведётся модернизация комплекса и мы выясним, на что он будет после неё способен.
На данный момент БРК «Бастион» итак не имеет каких-либо аналогов – максимальная дальность ракеты комплекса составляет 600 километров (это только официально) а скорость при этом свыше 3000 км/ч. Ни один зенитный ракетный комплекс кораблей НАТО не способен гарантированно её перехватить. Однако так будет не всегда и там конструктора тоже не стоят на месте и, скорее всего, в будущем они найдут способ перехвата «Ониксов». Следовательно, нужна новая ракета с улучшенными характеристиками, которая уже в разработке и тому есть подтверждения. После развала ДРСМД президент и министр обороны уже не раз анонсировали создание сухопутной версии «Циркона». Однако для ракеты необходима платформа и тут вариантов два – либо интеграция в «Искандер», либо в «Бастион». Учитывая тот факт, что у «Циркона» и «Бастиона» один разработчик - НПО Машиностроения, то предпочтение отдадут второму варианту. Эти домыслы подтверждает зам гендиректора предприятия.
По его словам, задача, стоящая на данный момент перед НПО, это создание универсального берегового ракетного комплекса, хотя точнее будет ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс), который полностью универсален по целям (корабли или сухопутные объекты), причём достигать он их сможет на гиперзвуковой скорости. Также планируется увеличение дальности и интеграции со спутниковой группировкой, в частности с "Лианой". Если сложить все эти пазлы, то можно сделать вывод о том, что «Бастион» с гиперзвуковой ракетой «Циркон» находится в стадии активной разработки. Когда такой комплекс будет поставлен береговым соединениям флотов, то их мощь вырастет в разы. «Циркон» позволит комплексу защищать не только побережье, но и бить корабли противника на внушительном расстоянии – дальность ракеты засекречена, но известно, что это гораздо больше 1000 км.
Таким образом гиперзвуковой БРК просто сломает все возможные планы по высадке десанта в практически любом регионе России. Если взять в качестве примера Крым, то расположенные там «Бастионы» смогут достать аж до Кипра гарантированно, а системы ПВО/ПРО Турции не смогут этому помешать. Весь север Сирии, в частности проблемный Идлиб, окажутся в поле действия нового комплекса. Если же взять Тихоокеанский флот, то в случае размещения во Владивостоке «Бастионы» будут держать под контролем весь японский флот и не дадут ему совершить каких-либо действий в случае агрессии по отношению к спорным островам. Причём поражать цель на максимальной дальности комплекс сможет всего за 9 минут после старта ракеты. А «Бастионы» есть ещё на Северном флоте и Балтийском. В таком случае Западу стоит бояться не мифических характеристик ракеты 9М729 комплекса «Искандер», а вполне реальных «Цирконов».
Такими же возможностями будут обладать и все корабли нашего флота, оснащённые универсальной пусковой установкой 3С14. Пока что неизвестно, будут ли это малые ракетные корабли, но всё то, что имеет водоизмещение побольше – точно.
Фото Евгении ПРИЙМАК, "Золотой Рог".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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