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Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня
ОВЕН. Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может поступить важная информация, которая поможет вам в работе. В среду вероятны денежные поступления. В четверг хорошо подписывать договоры. В субботу не исключены деловые встречи.
ТЕЛЕЦ. Затишье в финансовом плане может стать неожиданностью для вас. Поэтому очень важно четко распределить все необходимые траты и не пускать деньги на ветер. В четверг может состоятся неприятный разговор с начальством из-за ошибок в документации.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение на нынешней неделе вас порадует. Вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, но она очень быстро появится, что обеспечит вам стабильность и равновесие. В среду можете ожидать дополнительную прибыль и ни в чем себе не отказывать.
РАК. На этой неделе есть неплохие шансы получить новую работу или хотя бы заработать похвалу от начальства. В понедельник и вторник не рекомендуется давать деньги в долг, так как могут возникнуть трудности с их возвратом. В субботу лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.
ЛЕВ. Постарайтесь выкроить побольше времени на деловые встречи во вторник и среду, они обещают пройти весьма удачно. Однако финансовое положение все же может вызвать у вас определенное беспокойство из-за непредвиденных трат в четверг или пятницу.
ДЕВА. На спонсоров надеяться сейчас не приходится, нужно рассчитывать только на свои силы. Финансовое положение достаточно скромно, но стабильно. Не отступайте перед давлением деловых партнеров, в ваших силах повернуть ход событий так, чтобы все стороны согласились на компромисс.
ВЕСЫ. В понедельник возможны финансовые поступления. Постарайтесь не спешить в решении ответственных вопросов и не опаздывать на работу, иначе это не лучшим образом скажется на вашей репутации. Финансовое положение вас не устраивает, но потерпите совсем немного. Не доверяйтесь незнакомцам и не впутывайтесь в авантюрные истории, особенно в пятницу.
СКОРПИОН. Вам могут неожиданно вернуть старые долги или выплатить премию. Постарайтесь приостановить радостный порыв немедленно всё потратить, распорядитесь денежными поступлениями разумно. Однако не стоит экономить на новых впечатлениях. Если вы отправитесь в отпуск, там можно и шикануть.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели возможно поступление значительной суммы. Видимо, вас ждет премия, прибыльная подработка или прибавка к зарплате. В среду лучше забыть кошелек дома, это убережет вас от соблазна потратить лишнее.
КОЗЕРОГ. В понедельник будут удачны как мелкие покупки, так и солидные приобретения. В среду лучше не заключать договоров и сделок, будьте здесь упрямы и настойчивы. В четверг возможны интересные деловые предложения. Пятница грозит принести новые задания от начальства, которые придется быстро выполнять.
ВОДОЛЕЙ. Используйте шанс продвинутся по служебной лестнице, но для этого придется много работать и проявлять инициативу. На этой неделе вы можете совершенно неожиданно получить крупный заказ. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы. Во второй половине недели возможны новые денежные поступления.
РЫБЫ. Ваши финансовые возможности грозят не совпасть ни с желаниями, ни с потребностями. В отношениях с деловыми партнерами стоит проявить сдержанность. Не хватайтесь за все сразу. Доведите хотя бы одно дело до конца. Излишняя увлеченность удовольствиями может негативно отразиться на вашем кошельке.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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