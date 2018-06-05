Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня

ОВЕН. Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может поступить важная информация, которая поможет вам в работе. В среду вероятны денежные поступления. В четверг хорошо подписывать договоры. В субботу не исключены деловые встречи.

ТЕЛЕЦ. Затишье в финансовом плане может стать неожиданностью для вас. Поэтому очень важно четко распределить все необходимые траты и не пускать деньги на ветер. В четверг может состоятся неприятный разговор с начальством из-за ошибок в документации.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение на нынешней неделе вас порадует. Вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, но она очень быстро появится, что обеспечит вам стабильность и равновесие. В среду можете ожидать дополнительную прибыль и ни в чем себе не отказывать.

РАК. На этой неделе есть неплохие шансы получить новую работу или хотя бы заработать похвалу от начальства. В понедельник и вторник не рекомендуется давать деньги в долг, так как могут возникнуть трудности с их возвратом. В субботу лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.

ЛЕВ. Постарайтесь выкроить побольше времени на деловые встречи во вторник и среду, они обещают пройти весьма удачно. Однако финансовое положение все же может вызвать у вас определенное беспокойство из-за непредвиденных трат в четверг или пятницу.

ДЕВА. На спонсоров надеяться сейчас не приходится, нужно рассчитывать только на свои силы. Финансовое положение достаточно скромно, но стабильно. Не отступайте перед давлением деловых партнеров, в ваших силах повернуть ход событий так, чтобы все стороны согласились на компромисс.

ВЕСЫ. В понедельник возможны финансовые поступления. Постарайтесь не спешить в решении ответственных вопросов и не опаздывать на работу, иначе это не лучшим образом скажется на вашей репутации. Финансовое положение вас не устраивает, но потерпите совсем немного. Не доверяйтесь незнакомцам и не впутывайтесь в авантюрные истории, особенно в пятницу.

СКОРПИОН. Вам могут неожиданно вернуть старые долги или выплатить премию. Постарайтесь приостановить радостный порыв немедленно всё потратить, распорядитесь денежными поступлениями разумно. Однако не стоит экономить на новых впечатлениях. Если вы отправитесь в отпуск, там можно и шикануть.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели возможно поступление значительной суммы. Видимо, вас ждет премия, прибыльная подработка или прибавка к зарплате. В среду лучше забыть кошелек дома, это убережет вас от соблазна потратить лишнее.

КОЗЕРОГ. В понедельник будут удачны как мелкие покупки, так и солидные приобретения. В среду лучше не заключать договоров и сделок, будьте здесь упрямы и настойчивы. В четверг возможны интересные деловые предложения. Пятница грозит принести новые задания от начальства, которые придется быстро выполнять.

ВОДОЛЕЙ. Используйте шанс продвинутся по служебной лестнице, но для этого придется много работать и проявлять инициативу. На этой неделе вы можете совершенно неожиданно получить крупный заказ. Финансовое положение стабильно и позволяет реализовать задуманные планы. Во второй половине недели возможны новые денежные поступления.

РЫБЫ. Ваши финансовые возможности грозят не совпасть ни с желаниями, ни с потребностями. В отношениях с деловыми партнерами стоит проявить сдержанность. Не хватайтесь за все сразу. Доведите хотя бы одно дело до конца. Излишняя увлеченность удовольствиями может негативно отразиться на вашем кошельке.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.