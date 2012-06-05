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Вузы объединят в крупные образовательные центры

05 Июня 2012, 15:42 | Дальний Восток

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил вице-премьеру Ольге ГОЛОДЕЦ, курирующей социальную сферу, активизировать работу по улучшению ситуации в образовании путем создания крупных высших образовательных центров при сокращении количества вузов.

«Улучшить ситуацию в образовании в целом по стране можно только путем создания крупных университетских центров. Я неоднократно говорил: у нас, конечно, много университетов для нашей небольшой страны. Их количество должно естественным путем уменьшаться в результате создания на базе существующих университетов крупных университетских комплектов. Но это, естественно, должен быть спокойный процесс, не в ущерб учебному курсу и не в ущерб тем знаниями и тем студентам, которые уже поступили в вузы», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, пишет РИА "Новости".

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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