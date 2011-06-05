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История с торговлей "наборами для самоубийства" подстегнула споры о "праве умереть"

05 Июня 2011, 18:19 | Дальний Восток

91-летняя Шарлотта Хайдорн из Калифорнии торгует коробками, на которых нарисованы бабочки, повествует Los Angeles Times. Внутри - прозрачные пластиковые пакеты и медицинские трубки. "Клиент надевает пакет на голову, подсоединяет трубку, идущую от пакета, к баллону с гелием, открывает клапан и делает вдох", - пишет журналист Ричард Марози, поясняя, что смерть от удушья наступает через несколько минут.

Заказы поступают со всего мира. Хайдорн, бывшая учительница естествознания, уверяет, что ее приспособление дарит легкую смерть: людей просто "клонит в вечный сон".

В декабре одно из приспособлений, которыми Хайдорн торгует по 60 долларов за штуку, было обнаружено на голове умершего - 29-летнего жителя Орегона. Вокруг Хайдорн начался шум в прессе. Количество заказов удвоилось - до 100 за месяц, но предприятием заинтересовались политики и правоохранительные органы. На прошлой неделе агенты ФБР провели в ее доме обыск и конфисковали десятки коробок с готовыми заказами. "Расследуется, не совершила ли Хайдорн мошенничество с использованием почты или электронных средств связи и не нарушила ли она закон, запрещающий торговать переделанными медицинскими приборами", - говорится в статье.

Хайдорн заявила журналистам, что руководствуется состраданием. "Разве я похожа на преступницу?" - вопросила она, стоя на тщательно подстриженном газоне своего дома. "Ее критики ответят положительно. Даже сторонники права на содействие самоубийствам говорят, что она торгует устройствами, не выясняя ни обстоятельств, ни имен покупателей", - пишет газета.

Муж Хайдорн умер от рака почек в больнице, и она жалеет, что не смогла выполнить его желание скончаться у себя дома. С тех пор Хайдорн заинтересовалась темой содействия самоубийству и, по ее словам, стала свидетелем около 50 кончин с применением гелия.

По словам Хайдорн, близкие умерших часто присылают ей благодарственные письма. Впрочем, Зак Клоноски, брат Ника Клоноски, который скончался в Орегоне, заявил: "В обществе, где столько людей страдает депрессией и другими психическими расстройствами, эта компания нашла свою нишу на рынке, торгуя смертью". Хайдорн возражает, что Клоноски подумывал о самоубийстве несколько месяцев. На данный момент ее неотложная забота - послать наборы либо вернуть деньги клиентам, чьи заказы конфискованы ФБР. Перевод статьи опубликован на сайте Inopressa.Ru.

Автор: "Инопресса.Ru"
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