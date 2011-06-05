Должникам по коммуналке не поздоровится

По новым правилам предоставления услуг ЖКХ, которые вступили в силу с 1 июня, уже за трёхмесячную просрочку отключат свет, воду и тепло.

Как говорится в сообщении Минрегиона, теперь «сокращён размер задолженности – с шестимесячной суммы до трёхмесячной – при накоплении которой потребитель может быть ограничен или отключён».

Правда, не сразу: сначала должника предупредят письменно и дадут 30 дней на погашение долга. Однако наказать могут даже в том случае, если человек частично оплачивает услугу.

При этом сами коммунальщики считают, что правила защищают и права потребителей. «В новой редакции абонент вправе требовать неустойку за не предоставленные услуги или услуги ненадлежащего качества в размере 3% от её стоимости», – пояснил президент «Росводоканала» Александр Шенкман.

Явно обрадует граждан отмена так называемой «13-й платёжки», когда в конце года производился перерасчёт за прошедшую зиму. Если она была очень холодной, людям приходилось доплачивать, а вот если тёплой – поставщики переплату жильцам не возвращали. Теперь для точности расчётов будут закреплены даты, по которым потребители должны снимать показания индивидуальных приборов учёта и передавать поставщикам.

Правда, кроме очевидного плюса здесь есть и минусы, считает юрисконсульт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. Неравномерность оплаты в течение года ударит по малообеспеченным жильцам, так как если человек придёт за субсидией летом, когда расходы на оплату услуг ЖКХ меньше, то и её размер будет небольшим. Но субсидия рассчитана на полгода, и за это время коммунальные платежи вновь подрастут.

Кроме того, по новым правилам вместо одного платежа будет отдельно рассчитываться плата за индивидуальное потребление и общедомовые нужды. На то, чтобы регионы пересмотрели действующие нормативы, министерство даёт пять месяцев. «Возникнут сложности, потому что если кто-то из жильцов не сообщит исполнителю точное – по счётчику – потребление за конкретный месяц, то размер платы за общедомовые нужды будет завышен», – говорит Дмитрий Гордеев. А такое может случиться: люди ездят отдыхать, страдают забывчивостью или не желают платить. И каждый раз, как будут всплывать недостающие сведения, будет требоваться перерасчёт.

Когда новый порядок готовился, эксперты предлагали более простой вариант – включить общедомовые расходы в статью на содержание дома и текущий ремонт. Тогда бы не понадобились бесконечные перерасчёты, а управляющие компании получили стимул лучше обслуживать дома – утеплять подъезды, следить за энергопотреблением на лестничных клетках и т.д. Сэкономленные по этой статье средства для них являются прямой прибылью. Новый же документ им заинтересованности не прибавит, сообщает Gudok.Ru.