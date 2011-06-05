Северо–Эвенский район Колымы возрождает экономику

Северо–Эвенский район – самый северный и отдаленный в Магаданской области. Почти семьдесят процентов его населения – коренные народы Севера. И это определяет его особый статус, требует дополнительного внимания со стороны областной администрации.

В регионе уже несколько лет назад принята и успешно действует «Программа поддержки коренных малочисленных народов Севера», предусматривающая не только прямые бюджетные инвестиции в развитие традиционных видов деятельности местного населения, но и меры по сохранению самобытной культуры, подготовке национальных кадров.

Но жизнь не стоит на месте, она требует корректировки программ и планов, суть которых можно оценить лишь при личном общении с людьми. Этим вопросам были посвящены совещание по вопросам социально–экономического развития района и выездное заседание оргкомитета по проведению в Магаданской области Второго Международного 10–летия коренных народов мира, которые прошли в апреле в поселке Эвенск и национальном селе Гижига.

Бизнес двигает экономику

Северо–Эвенский район, действительно, особенный. Здесь проживает наибольшее число представителей коренных малочисленных народов Севера, которые продолжают заниматься традиционными видами промысла – оленеводством, рыбалкой и охотой. Вместе с тем, район богат на месторождения полезных ископаемых: золота, серебра, меди, молибдена, железа, бурых и каменных углей, термальных вод. Поэтому перспектива района связана именно с разработкой этих месторождений, при этом травматичное для природы недропользование не должно негативно сказаться на уникальной национальной среде, традиционный образ жизни коренных народов и их промыслы должны получить новое развитие.

Сегодня в Северо–Эвенском районе лицензиями на право пользования недрами владеют 7 недропользователей. Горные работы на рудных месторождениях ведут предприятия ОАО «Полиметалл», «Рудник Кварцевый» и «Омолонская ЗРК». В прошлом году объем добычи полезных ископаемых в Северо–Эвенском районе увеличился в семь раз. В этом здесь планируют добыть 4,4 т. золота и 65 тонн серебра. По словам главы Северо–Эвенского района Михаила АХНАЗАРОВА, благодаря возобновлению добычи полезных ископаемых экономические показатели района заметно улучшились. Оборот крупных и средних организаций муниципального образования в прошлом году составил 1 114 млн рублей, что в 3,5 раза выше предыдущих годовых показателей.

Для Северо–Эвенского района это второе рождение после пятилетнего простоя местного горнодобывающего комплекса. Такая ситуация сложилась после истощения месторождения Кубака. В 1997–2006 г. на Кубаке было добыто более 100 тонн золота и 141 тонна серебра. Прекращение разработки Кубаки негативно отразилось на социально–экономической обстановке в районе. Сейчас кроме рудной золотодобычи возобновляется отработка золотоносных россыпей. Лицензиями на разработку россыпных месторождений в районе владеют компании «Тополовка» и «Эвенголд». Федеральное агентство по недропользованию готовит аукцион на 19 участков недр Авековского россыпного месторождения с запасами более 5 тонн. Кроме этого в районе ведётся интенсивная геологоразведка новых месторождений драгоценных металлов и железа.

По мнению губернатора Магаданской области Николая ДУДОВА, с появлением крупных промышленных объектов, таких как «Сопка кварцевая» и «Биркачан», 2010 год для Северо–Эвенского района стал переломным. «Это хорошая тенденция, которую необходимо закрепить, тогда ситуация в Северо–Эвенском районе может измениться кардинально. Мы будем содействовать приходу сюда новых инвесторов и развитию уже созданных производств», – заявил Николай Дудов.

Приблизить к «большой» земле

Одной из основных проблем Северо–Эвенского района является слабое развитие инфраструктуры – транспортной и энергетической. Связь с «большой» землёй осуществляется в основном посредством авиации, зимой – по зимней автодороге, в теплое время года – морем. Но и здесь позитивные перемены налицо.

Бизнес берет значительную часть забот по возрождению региональной экономики. На плечи областной администрации ложатся вопросы социального обустройства отдаленной территории. В числе важнейших – повышение транспортной доступности. С 2009 года в области действует собственная программа субсидирования авиаперелетов по маршруту Магадан–Эвенск–Магадан. В 2010 году по этому направлению было перевезено 2999 пассажиров, затрачено 2,7 млн рублей бюджетных денег. На 2011 год из областного бюджета на осуществление авиарейсов выделено 9,6 млн рублей. Кроме того, в этом году принято решение о перевозке пассажиров в возрасте до 24 лет и старше 60 лет по специальному тарифу, составляющему 50 % от утвержденной цены билета.

Жизненно важный вопрос – снижение цен на продукты питания для жителей района. Из–за доставки товаров авиационным или морским транспортом цены здесь значительно превышают сложившиеся в Магадане или центральных районах области. Расходы по доставке в район продуктов первой необходимости областной бюджет должен взять на себя, считает губернатор Николай Дудов, и об этом он заявил во время пребывания в национальном селе Гижига. «Комитет экономики администрации области уже разработал программу по субсидированию транспортных расходов предпринимателям, занимающимся доставкой продовольствия в отдаленные районы области. Введя эту меру поддержки, мы обязательно будем отслеживать выполнение коммерческими структурами своих обязательств», – заявил губернатор.

На реализацию программы субсидирования транспортных расходов на продукты питания первой необходимости из областного бюджета в 2011 году будет выделено примерно 20 млн рублей.

Оленеводству новое развитие

Вместе с губернатором жители района обсудили проблемы развития традиционной для этих мест отрасли – оленеводства. Северо–Эвенский район – единственный в Магаданской области, где сохранилось поголовье оленей. Значительные усилия прилагаются к тому, чтобы это поголовье не только сохранить, но и преумножить. В 8 бригадах и 2 перевалочных базах муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ирбычан» трудится свыше 200 человек. За 2010 год муниципальное стадо увеличилось на 1,5 тысячи, частное поголовье – почти на 300 оленей. Сегодня Северо–Эвенский район имеет уже более 21 тыс. оленей. За каждую голову в стаде оленеводы получают субсидию из федерального бюджета – 260 рублей, областного – 450 рублей, местного – 562 рубля в год.

По мнению одной из старейшин района – Веры НУТАЙНИНОЙ основная причина, по которой в оленеводство не идет молодежь, низкая заработная плата (в среднем 11 тысяч рублей). Директор МУСХП «Ирбычан» Анатолий ХАНЧАЛАН считает, что денежное вознаграждение оленеводам может быть гораздо выше, если платить за килограммы реализованного мяса, панты, комус. Он вышел также с инициативой о продаже племенных оленей национальным хозяйствам, расположенным в других районах Магаданской области, в которых оленеводство как отрасль хозяйства на сегодня отсутствует.

Губернатор предложил свое содействие оленеводческому хозяйству в налаживании прямых контактов для сбыта продукции иностранным компаниям без участия посредников. А также поддержал члена Совета старейшин районной общественной организации КМНС Владимира КЕЛЧГЕЛХУТА в том, что для нормальной работы и жизни оленеводам необходимо на пути ежегодного следования стада строить кочевые домики, чтобы люди могли оставлять там сезонную одежду и ненужную им в данный момент утварь. Такая практика была распространена в 40–50–е годы прошлого века. Нашел старейшина понимание и в вопросах организации охоты на волков и белух, мясо которых испокон веков служило местным аборигенам прекрасным иммуномодулятором.

На заседании оргкомитета также рассматривали проблему образования детей. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера считает, что дети оленеводов должны обучаться без отрыва от семьи. Это будет гарантией того, что они продолжат дело своих отцов и дедов.

Губернатор области Николай Дудов заверил жителей района в том, что областная администрация всегда готова идти навстречу и поддержать инициативу людей. Он отметил, что укрепление экономического положения района вкупе с областной целевой программой поддержки развития коренных малочисленных народов Севера позволит оказывать более существенную и системную помощь оленеводам, способствовать сохранению традиционного образа жизни коряков, эвенов и ительменов.