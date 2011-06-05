Город-купец - Благовещенск - в июне отметит 155–летие

2 июня Благовещенск отметит свое 155-летие. Города, как и люди, бывают разные – есть пахари и воины, интеллектуалы и трудяги. Благовещенск – город-торговец, город-купец. Выгодное положение на слиянии двух великих рек – Амура и Зеи, а также геополитический акцент в виде Китая на противоположном берегу с первых десятилетий обусловили его рыночный характер и коммерческие привычки.

Имя – это часть судьбы. С этой частью городу повезло. Благовещенской станицу, растущую на глазах на месте Усть-Зейского казачьего поста, предложил назвать Святитель Иннокентий (Вениаминов). В названии совпали благая весть о заключении Айгунского договора и православный праздник Благовещения, на который пришлось это долгожданное событие. Пафосное, даже помпезное имя Россияславль, как один из вариантов прозвучавшее из уст графа МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, было отклонено.

Время показало, что многообещающее и задушевное название «Благовещенск» подходит городу как нельзя лучше.

И хотя в 1920-е была попытка переименовать его в Мухинск, в честь местного революционного деятеля, но эту мысль не додумали до конца – Благовещенск так и остался на карте России городом-обещанием всяческих благ.

Хотя начиналась история города совсем не мажорно, а даже трагично. Первым строением Благовещенска стала не лавка, не контора и не казарма, а «мертвокладная». Из 60 забайкальских казаков во главе с сотником М. ТРАВИНЫМ, основавших Усть-Зейский пост на пустынном берегу Амура в 1856 году, не все пережили суровую морозную зиму. Их тела положили в избушку, сложенную из бревен бывших плотов, на которых и приплыли сюда казаки. Весной, когда останки предали оттаявшей земле, из этих же бревен сложили Свято-Никольскую церковь. Она-то и стала первым настоящим зданием Благовещенска, его первым домом и свидетельницей исторических событий. В 1858 году именно в этом храме Святителем Иннокентием в присутствии Муравьева-Амурского был отслужен благодарственный молебен по случаю заключения Айгунского договора, согласно которому левобережье Амура воссоединялось с Россией.

В 1980-е этот дом, уже давно не культовое здание, несмотря на табличку о том, что это памятник архитектуры, власти признали ветхим и снесли. Все, что осталось от него – два бревна, которые экспонируются в областном краеведческом музее.

А в 2005-м, когда Благовещенск готовился праздновать 150-летие, предприниматели города, объединившиеся вокруг Благовещенской епархии РПЦ, решили: первый дом нужно восстановить. И восстановили почти на историческом месте, воссоздав его проект по дореволюционным фотографиям. Сейчас это действующий православный храм.

Рядом с кафедральным собором и первым домом, объединенными общей оградой, появился памятник основателям города графу Муравьеву-Амурскому и Святителю Иннокентию работы амурского скульптора Валерия РАЗГОНЯЕВА. Теперь на месте, откуда начался Благовещенск, находится историко-культурный комплекс.

Американские темпы

Первые 50 лет своей истории Благовещенск развивался американскими темпами, как отмечают историки. К концу XIX века в городе было до 30 крупных торговых фирм и сотни мелких торговцев. Торговый оборот наиболее крупных фирм составлял до десяти миллионов рублей. Благовещенские купцы поставляли товар не только в соседние российские регионы, но и активно осваивали Маньчжурию.

Купеческий след прекрасно сохранился в архитектурном облике сегодняшнего города. Бывшие торговые дома купца Ивана ЧУРИНА, пионера русской торговли на Дальнем Востоке, и сегодня являются красивейшими зданиями Благовещенска, памятниками архитектуры. В одном из них, на набережной Амура – Центр эстетического воспитания, во втором – Дом офицеров Российской Армии, а третий так и остался любимым горожанами торговым центром. В общем, если что и вызывает в Благовещенске восторг у туристов, так это построенные Чуриным магазины. И недавно на одном из них наконец-то появилась памятная доска с портретом купца первой гильдии.

Торговать на Амур охотно ехали и иностранцы, российское государство в конце XIX века предоставляло им огромные льготы, поставив цель привлечь зарубежных коммерсантов на Дальний Восток. Еще один красивейший памятник архитектуры – ныне в нем Амурский областной краеведческий музей – был торговым домом гамбургских купцов Кунста и Альберса. Это если говорить об архитектуре. А если о судьбах – потомки зарубежных предпринимателей и сегодня пишут письма в Благовещенск в надежде отыскать здесь следы пребывания своих предков.

Предприниматель из Германии Отто ТИММ 23-летним юношей приехал в Благовещенск в 1880 году. Здесь он женился, завел несколько паро-вальцевых мельниц и магазинов.

Бизнес у молодого коммерсанта складывался успешно. Он продавал американские земледельческие машины, стройматериалы, охотничьи принадлежности и оружие. Несмотря на немецкое происхождение, Отто Тимм оказался большим патриотом своей новой Родины – известно, что в 1900 году во время русско-китайского военного конфликта он принимал участие в обороне Благовещенска и даже был ранен. Но Россия не стала ему матерью – в 1914 году, в связи с начавшейся Первой мировой войной, он, как немец по национальности, был вынужден ежедневно отмечаться в местной полиции. В 1915 году Тимма вместе с младшей дочерью (супруга его к тому времени уже умерла) депортировали из Благовещенска в Иркутск, а затем отправили в лагерь в Якутск. Через год им удается бежать из холодного Якутска, и 25 февраля 1917 года бывший купец с дочерью прибывают в Швецию. Меньше чем через месяц 60-летний Отто умирает от острой пневмонии в Стокгольме. Его правнучка Ингрид, киноактриса, спустя сто лет заинтересуется семейной историей, чтобы воплотить ее на экране, и начнет писать письма в далекий Благовещенск.

Молоканский след

Амурское купечество уникально влившейся в него изрядной долей крестьян из числа духовных христиан-молокан. Непьющие и трудолюбивые, они, начиная с нуля, добивались огромного достатка и становились владельцами заводов и пароходов, динамично меняя крестьянское сословие на мещанское, а мещанское на купеческое. И глядя на молоканские усадьбы на старых фото, трудно представить, что родители этих купцов в первом поколении по три года обозами шли «встречь солнцу» и что единственной едой первых молокан-поселенцев на Амуре был суп из воробьев, пойманных в поле.

Здание АмурКНИИ на набережной Амура – как раз бывшие молоканские торговые ряды. Памятник той эпохе, когда своим трудом крестьяне, бежавшие от религиозных притеснений на край России, обретали здесь невиданную свободу и негаданное богатство.

В начале XX века купцы из числа христиан-молокан составляли приличную прослойку в городской думе и даже дерзнули настоять на том, чтобы городские власти разрешили им в 1908 году построить молитвенный дом. В день его открытия члены общины поднесли тогдашнему губернатору роскошную Библию, где на кожаном переплете вытиснена золотом дарственная надпись. Эта книга сегодня – один из наиболее ценных экспонатов областного краеведческого музея, а Благовещенск обрел еще один красивейший памятник архитектуры. Сегодня в этом здании работает кардиоцентр.

Но думать, что торговали в Благовещенске только купцы, было бы неправильно. Находящийся буквально в сотне метров Китай изначально весьма располагал к форме взаимоотношений «купи-продай». Стихийный и бесконтрольный товарообмен между населением бурлил, подобно быстрому течению Амура. И фраза «десевле мозна!», которую мы сегодня так часто слышим в китайских торговых центрах, наверняка звучала актуально и сто лет назад.

К каким только ухищрениям не прибегали контрабандисты вековой давности! Они использовали для провоза нелегального спирта в своих целях пароходы, отдельных людей и даже религиозные праздники. Например, на Крещение, когда весь город выходил на лед Амура, где была вырублена крестообразная прорубь-иордань, туда же устремлялись и контрабандисты. И пока честной народ запасался «святой водой», те успевали, смешавшись с толпой, незаметно прогуляться на соседний берег и вернуться с водой отнюдь небезгрешной (а именно – с водкой-харбинкой).

Набережная – лицо города

Если имя города – это его душа, то лицо города – набережная Амура. А для китайского соседа с того берега набережная – это лицо России. Сегодня ведутся работы по берегоукреплению Амура в рамках федеральной программы, в том числе идет и реконструкция набережной. Лицо обещает обрести достойный вид. Ведь в городе к его юбилею все должно быть прекрасно – и душа, и тело, и одежда, и мысли.

Особая страница биографии Благовещенска связана с императором Николаем Вторым, который, будучи цесаревичем, приезжал в Благовещенск. К его встрече на берегу Амура в 1891 году была выстроена Триумфальная арка. В 1930-е годы сооружение, пострадавшее от наводнения, снесли. В 2000-е его восстановили на народные средства.

Впрочем, если говорить о душе города – его православных храмах, то из более чем десятка зданий с куполами после эпохи богоборчества в Благовещенске не осталось ни одного. Все, что есть, построено заново. Сейчас идет работа над восстановлением Шадринского собора. ШАДРИН был известным амурским промышленником, владельцем литейно-механических заводов (на их базе был создан современный судостроительный завод). На его средства и был построен собор в честь Святой Животворящей Троицы, который современные архитекторы называют жемчужиной не только дальневосточной, но и российской архитектуры того времени. О том, насколько он был красив, можно судить по его сохранившимся копиям – Софийском соборе в Харбине и храм Богоявления на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге. Правда, в Харбине Софийский собор начали строить в 1923 году и закончили в 1932-м, когда под благовещенский собор уже закладывали взрывчатку.

…Благовещенск и сегодня живет с купеческим размахом – по количеству торговых центров на душу населения он занимает одно из лидирующих мест в России и превышает норматив (400 кв. метров торговых площадей на тысячу жителей) как минимум вдвое.

Стала ежегодным событием Международная выставка-ярмарка «АмурЭкспоФорум», которая собирает большое число участников из разных стран.

И именно торговый характер помог благовещенцам пережить лихие 90-е, когда слова «челнок» и «кирпич» прочно вошли в обиход. Кстати, памятник амурскому челноку, как напоминание об этом периоде современной истории, появился в центре Благовещенска.