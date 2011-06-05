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Прогноз погоды

05 Июня 2011, 23:23 | Дальний Восток

Переменчива же нынешняя весна. Только в Приморье стало тепло и солнечно, как очередной циклон из Китая принес холод и осадки, причем кое-где даже в виде мокрого снега... Утешает, что прогноз на воскресенье вселяет надежду на улучшение ситуации. А на севере Дальнего Востока сейчас хозяйничает антициклон.

Сегодня, в пятницу, во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается дождь со снегом. В субботу также возможны осадки. А дневная температура до воскресенья не превысит 5-8 градусов тепла. Ну а в светлый праздник Пасхи воздух будет прогреваться до плюс 8-10. Что касается ночных температурных показателей, то они в столице Приморья будут колебаться от минус 1 до плюс 2.

А у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ все наоборот – похолодает как раз в воскресенье. До этого днем воздух будет прогреваться до 6-9 градусов тепла, после – до 2-4 выше нуля. К тому же в воскресенье и понедельник здесь возможен дождь. После захода солнца происходит понижение температуры до минус 3 - плюс 1.

Дождь возможен и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – но не раньше понедельника. Дневная температура будет держаться на уровне 5-9 градусов тепла. С наступлением темного времени суток в столице Амурской области температурный фон не превышает плюс 1-3.

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ дождь прогнозируется в воскресенье и понедельник. В дневные часы температура не превысит 5-7 градусов тепла. Со вторника возможно незначительное понижение. А по ночам в столице островной области воздух остывает до плюс 1-2.

Зато в МАГАДАНЕ осадков в ближайшие пять-семь дней не ожидается. Воздух в дневные часы здесь уже прогревается до 2-4 градусов тепла. А в ночное время в столице Магаданской области по-прежнему холодновато – до 4-7 ниже нуля.

Неизменной остается в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ дневная температура – как и неделю назад, все те же 1-3 градуса тепла. Ночью же возможны колебания от минус 2 до плюс 1. Во вторник в столице Камчатского края возможен дождь.

Автор: По материалам сети Интернет
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