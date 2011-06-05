Астрологический прогноз

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) проявят свои самые лучшие качества по отношению к друзьям. От вас можно ждать приятного сюрприза, особенно тем, кто связан с вами давними контактами. Вы будете внимательны к мелочам. Эстетическое состояние любого предмета, способа поведения, разговора - именно это становится главным для вас. Акценты будут расставлены с особенным пристрастием. В эти дни возможны встречи, на которых настаивали другие. Часто вам придется оказывать поддержку вопреки собственному желанию. Кроме того, необходимо будет выслушивать чужие проблемы, проявляя сочувствие. Нередко вашими возможностями могут пользоваться окружающие без каких-либо условий с вашей стороны.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) пересмотрят свои планы. Вас могут беспокоить прежние обязательства. Возникнет необходимость жесткого разделения обязанностей между вами и другими компаньонами. Вам придется проявить требовательность и настойчивость, чтобы не остаться в проигрыше. В эти дни вам придется нередко вступать в споры, вести дискуссии. Без поддержки влиятельного покровителя у вас могут образоваться препятствия и осложнения в делах. Вам не следует быть излишне доверчивыми. Обманы и лицемерие других будут продемонстрированы вам в самый ближайший период. Полагайтесь на опыт и расположение старших союзников.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) с особенным вниманием будут следить за действиями оппонентов, всячески стараясь понять их намерения и планы. Возможно, вы не будете чувствовать себя уязвленными, но вам могут мешать недосказанность и лояльность друзей к предмету вашей антипатии. Старайтесь держать себя в руках. Вам может помешать присутствие нервозности, эмоциональная замутненность в принятии решений. Старайтесь также контролировать сказанное. Можете навредить себе излишней критикой. Вам предстоит отправиться в гости. В застолье удастся блеснуть остроумием. Поддержка друзей позволит вам проявить таланты и остаться на высоте положения. Но в эти дни высока вероятность неприятных случайностей.

РАКИ (22 июня-22 июля) оставят сомнения, терзавшие душу в последнее время. Ситуация неожиданно прояснится и даже не под действием внешних обстоятельств. Скорее всего это станет результатом вашего продуктивного мышления. В эти дни вас озарят замечательные идеи. Вы будете хранить в секрете свои намерения. Но волна оптимизма будет окрылять вас, внушая уверенность в завтрашнем дне. Не исключены дополнительные расходы, необходимо четко организовывать свою жизнь. При этом появится возможность для отдыха. Проблемы на работе близки к завершению. Встреча с влиятельным компаньоном укрепит ваши позиции. Вы получите доступ к важной информации. И сами станете источником информации для других.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) могут почувствовать недоверие со стороны кого-то из ближайшего окружения. Возможно предвзятое отношение на почве антипатии. Придется сдерживать эмоции, обходя острые углы в отношениях с коллегами, соседями, родственниками. Возможны проблемы на работе. Не старайтесь соперничать с теми, кто заведомо сильнее вас. К тому же преимущества сейчас не на вашей стороне. Сейчас потуже затяните поясок и не швыряйте деньги на ветер. Дела на службе будут идти ни шатко ни валко. Виной тому - ваше слишком высокое самомнение и неуступчивость в решении спорных вопросов.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) будут чувствовать ностальгию по ушедшим временам и событиям. Будете стремиться возродить утраченные чувства, реанимировать прерванные связи. Возрастет тяга к прекрасному. Будут привлекать красивые вещи, изысканные украшения, тонкое рукоделие. К тому же вы найдете удовольствие в лихих забавах: занятиях спортом, шумном веселье, танцах. Эмоции будут доминировать над чувствами. И хотя вы будете понимать необходимость сохранения равновесия в делах, вам придется почувствовать нарушение его в ближайшие дни. Могут обостриться отношения с партнером. Причину следует искать в событиях прошлых недель. Впрочем, звезды уверяют, что сила на вашей стороне в той же мере, что и слабость. Всегда события будут находиться в ваших руках.

ВЕСЫ (23 сентября-23 октября) могут с интересом следить за другими, пока собственные дела идут в предсказуемых рамках. У вас появится причина для радости. Воплотятся в жизнь ваши прежние планы. Благоприятное стечение обстоятельств будет способствовать этому. При высокой занятости освободится значительная часть времени. Не исключено приглашение в гости, общение за праздничным столом в кругу друзей. Могут увлечь новые интересные идеи, занятия, о которых вы прежде не имели представления. Вы будете стремиться к познанию неких истин. Книги и статьи в газетах будут привлекательнее любых других информационных вариантов.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) могут испортить отношения с человеком, безграничное доверие которого всегда выручало вас в трудную минуту. Вам необходимо быть внимательными к словам и поступкам. Доверяйте интуиции больше, чем друзьям с сомнительной репутацией. При том что вы всегда имели свое мнение, на вас легко оказать влияние. Особенно если источник влияния - лицо противоположного пола. Следует освободить свое сознание от сора чужих мыслей. Уверенность и спокойствие помогут вам сконцентрироваться на главном. Вам необходимо время от времени находиться в одиночестве, обдумывая свои позиции. Вас вдохновит неожиданная встреча с дамой старшего возраста, которая даст вам мудрый совет. В эти дни возможны интересные повороты в вопросах с приобретением домашних животных.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) в своей жизненной программе будут следовать логике собственных мыслей. Нередко окружающие могут не чувствовать ваших открытий, вашего сложного состояния души. Но вас это не огорчает. В конце концов, удача всегда на стороне тех, кто верит в ее реальность. Вы будете в более выигрышном положении, чем ваши коллеги. Начнет меняться положение дел на работе. Продолжатся тенденции, которые послужили сдвигом ситуации в конце прошлого года. Будет чему удивляться и над чем поразмышлять. В финансовом смысле вы не сумеете подняться выше. Но работы будет значительно больше, хотя она станет более упорядоченной, чем прежде. Изменятся и отношения в коллективе.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) смогут, наконец, увидеть главное в череде сменяющихся событий. Ваше прежнее упрямство было скорее продиктовано влиянием личных мотивов на ситуацию и людей. Вы можете до сих пор сохранять претензии к окружающим, но необходимость приспосабливаться к обстоятельствам заставит вас смягчиться и перестать страдать единолично. Вы будете открыты, во всяком случае, внешне. Даже сентиментальны в общении с друзьями. Придирчивость к мелочам станет более завуалированной. Все будет в вашей жизни: и похвала, и претензии, и благодарность. Вы будете пожинать плоды собственных усилий. Происходящее позволит вам подвести итог, извлекая уроки.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) будут перекраивать систему своих планов, ориентируясь на опыт близких и поддержку родственников. В ваших словах часто будет мало оптимизма, зато ваши надежды полны эмоционального подъема. Вы будете верить своим целям, так как находите их более реальными, чем чужие мечты. Это период сложных и вместе с тем запутанных взаимоотношений, которые можно будет восстановить лишь путем четкого выполнения принятых на себя обязательств. Некто из ваших знакомых останется недоволен вашими действиями, громко об этом заявляя. Это даст повод пересудам, сплетням, искаженному фону информации. Вся надежда на человека, который и в прошлом поддерживал вас. В работе появится ненужная суета.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) будут наращивать темп в работе, в делах, в выгодных отношениях. Вас будут радовать собственные успехи и возможность пренебречь интересами оппонентов. Захочется усилить тенденцию собственного влияния на действия и намерения окружающих. Вы будете довольны ситуацией, и это вдохновит вас на дальнейшие действия. Предстоит встречать гостя издалека. Получите важную информацию двойственного характера. Не исключено и предложение, которое будете обдумывать в одиночестве. Тайное течение событий приобретает главенствующую роль. Вы будете вовлечены в процесс хитроумных взаимоотношений, сопряженный с интригами, суетой. Личная жизнь полна ожиданий и надежд на лучшее будущее.