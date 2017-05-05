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Планы США проверять порты Приморья российские власти приравняли к объявлению войны
Принятие в США закона о новых санкциях против КНДР, предполагающего проверку портов Дальнего Востока России, равносильно объявлению войны, заявил глава международного комитета Совфеда Константин КОСАЧЕВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Законопроект об усилении санкций против КНДР, предполагающий проверку портов России и ряда других стран на предмет соблюдения ограничений против Пхеньяна, в случае своего принятия будет равнозначен объявлению войны. Такое заявление сделал глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, пишет РБК.
Палата представителей конгресса США приняла документ в четверг, 4 мая, по американскому времени. Среди прочего, документ запрещает суднам из КНДР и других стран, нарушающих резолюции Совбеза ООН в отношении Пхеньяна, работать в территориальных водах США и заходить в американские порты. На президента США возлагается обязанность докладывать в конгресс об иностранных портах, которые не соблюдают санкции против Пхеньяна. При этом президент наделяется правом «взять на особый контроль» порты России, Китая, Ирана и Сирии. Речь идет, в частности, о портах Находки, Владивостока и Ванино.
Также таможенные службы США, в случае принятия документа, получат право досматривать грузы из портов, нарушавших санкции против Пхеньяна. Эти же меры будут действовать в отношении самолетов и морских судов, посещавших порты и аэропорты КНДР за последний год.
Теперь документ должны рассмотреть в сенате США.
Косачев, как передает «РИА Новости», выразил надежду, что документ не будет принят. «Его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны», — заявил сенатор, назвав документ «пирожком», выпекаемым Конгрессом».
Косачев подчеркнул, что США не уполномочены контролировать соблюдение резолюций СБ ООН, и обвинил Вашингтон в попытке установить верховенство национального права над международным.
Вашингтон усиливает давление на Пхеньян после ракетных испытаний, которые КНДР провела в марте. Среди прочего, США перебросили в Южную Корею два комплекса системы ПРО THAAD. Лидер КНДР Ким Чен Ын 5 мая проинспектировал подразделения армии на юге страны и призвал военных «разорвать хребет врага» в случае агрессивных действий со стороны Сеула и его союзников.
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Ну что опять за паника, какая война? Ну с Ким Чен Ыном понятно, ему кормить народ нечем , а что панику сеет Крым Пут Ын? Ну кто будет проверять наши суда, ну полный бред.