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Солид Банк раздает георгиевские ленточки своим клиентам
05 Мая 2017, 18:00 | Дальний Восток
Солид Банк» присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
С 3 мая в офисах Владивостокского филиала все клиенты, посетившие банк получают георгиевскую ленточку – символ Великой Победы и самоотверженного Подвига. В данной акции участвуют офисы Солид Банка во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Якутске, Петропавловске-Камчатском. Приходите и присоединяйтесь к акции памяти!
Автор: Яна Мальцева
Теги: георгиевская лента солид банк
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