Солид Банк раздает георгиевские ленточки своим клиентам

Солид Банк» присоединяется к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С 3 мая в офисах Владивостокского филиала все клиенты, посетившие банк получают георгиевскую ленточку – символ Великой Победы и самоотверженного Подвига. В данной акции участвуют офисы Солид Банка во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Якутске, Петропавловске-Камчатском. Приходите и присоединяйтесь к акции памяти!