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TODES и "Плясунья" проведут благотворительный концерт во Владивостоке

05 Мая 2017, 13:37 | Дальний Восток

11 мая во Владивостоке коллектив TODES под руководством Аллы Духовой и Заслуженный коллектив Приморского края, ансамбль танца «Плясунья» проведут в Пушкинском театре в 18.30 благотворительный концерт. Все собранные средства будут перечислены Антону Малькову.

Почти уже пять месяцев Антон Мальков проходит курсы химиотерапии в клинике "Донг А" в Пусане, все это время идёт сбор средств. Сейчас долг клинике составляет около 2 млн руб. Динамика лечения положительная - опухоль значительно уменьшилась, метастаз стало меньше.

Участники акции приглашают жителей и гостей Владивостока на концерт. Также желающие могут перевести любую сумму на карту Маши Сусловой - организатору сбора средств на лечение Антона Малькова: 4276 5000 1318 1332

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: плясунья  todes  благотворительность 



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