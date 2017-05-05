TODES и "Плясунья" проведут благотворительный концерт во Владивостоке

11 мая во Владивостоке коллектив TODES под руководством Аллы Духовой и Заслуженный коллектив Приморского края, ансамбль танца «Плясунья» проведут в Пушкинском театре в 18.30 благотворительный концерт. Все собранные средства будут перечислены Антону Малькову.

Почти уже пять месяцев Антон Мальков проходит курсы химиотерапии в клинике "Донг А" в Пусане, все это время идёт сбор средств. Сейчас долг клинике составляет около 2 млн руб. Динамика лечения положительная - опухоль значительно уменьшилась, метастаз стало меньше.



Участники акции приглашают жителей и гостей Владивостока на концерт. Также желающие могут перевести любую сумму на карту Маши Сусловой - организатору сбора средств на лечение Антона Малькова: 4276 5000 1318 1332



Газета "Золотой Рог", Владивосток .