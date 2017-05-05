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TODES и "Плясунья" проведут благотворительный концерт во Владивостоке
11 мая во Владивостоке коллектив TODES под руководством Аллы Духовой и Заслуженный коллектив Приморского края, ансамбль танца «Плясунья» проведут в Пушкинском театре в 18.30 благотворительный концерт. Все собранные средства будут перечислены Антону Малькову.
Почти уже пять месяцев Антон Мальков проходит курсы химиотерапии в клинике "Донг А" в Пусане, все это время идёт сбор средств. Сейчас долг клинике составляет около 2 млн руб. Динамика лечения положительная - опухоль значительно уменьшилась, метастаз стало меньше.
Участники акции приглашают жителей и гостей Владивостока на концерт. Также желающие могут перевести любую сумму на карту Маши Сусловой - организатору сбора средств на лечение Антона Малькова: 4276 5000 1318 1332
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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