В Хабаровске продолжаются поиски Леонида Булдыгерова

Пропавшего 21 апреля хабаровчанина 19 лет Леонида Булдыгерова разыскивают родственники и друзья, в том числе и за пределами Хабаровска.







Леонид Булдыгеров, высокий, 182 см, худощавый, на тыльной стороне левой ладони татуировка - звезда.

Если кто-то увидит Леонида Булдыгерова, просьба позвонить по телефонам: 8-909-808-63-21, 8-924-212-10-96.