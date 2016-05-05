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Наноспутник SamSat-218, запущенный с Восточного, передает "обрывки морзянки"

05 Мая 2016, 10:31 | Дальний Восток

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 во время запуска со стартового комплекса космодрома Восточный, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проблемы со связью у наноспутника SamSat-218, запущенного с Восточного, возникли из-за вращения аппарата на орбите. Как пишет РБК, сейчас, по данным разработчика, от аппарата поступают «обрывки морзянки».

Наноспутник SamSat-218, который был запущен с Восточного, не вышел на связь из-за сильного вращения аппарата. Об этом ТАСС сообщил представитель Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ), который разработал спутник.

«Когда космический аппарат был выпущен непосредственно на орбиту, он слишком быстро раскрутился. У него очень маленький вес - менее двух кг. В результате его антенна не успевает поймать информацию, спутник слишком быстро вращается», - заявил разработчик.

В беседе с «РИА Новости» источник в СГАУ заявил, что это предварительная причина сбоя. По его словам, сейчас в вузе идет совещание на эту тему, а точная причина неполадок пока устанавливается.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы СГАУ, сейчас от наноспутника поступают обрывочные сигналы морзянки. Их посылает установленный на аппарате радиомаяк. Сигналы поступают на фоне шума во время прохождения над приемной станцией.

Сейчас разработчики SamSat-218 анализируют поступающие сведения, чтобы понять характер возникшей проблемы и пути ее решения, добавили в СГАУ.

О том, что спутник SamSat-218 не выходит на связь с момента выведения на орбиту, днем сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Позже представитель «Роскосмоса» сообщил «РИА Новости», что за работу аппарата отвечает разработчик. В госкорпорации напомнили, что SamSat-218 создавали студенты и ученые СГАУ «в инициативном порядке и не по заказу госкорпорации «Роскосмос».

SamSat-218 - один из трех космических аппаратов, которые были запущены с Восточного. Помимо этого спутника на орбиту были выведены «Ломоносов», сделанный по заказу МГУ, а также спутник дистанционного зондирования земли «Аист-2Д». После запуска «Роскосмос» сообщал, что связь со всеми тремя космическими аппаратами установлена.

Напомним, фотокорреспондент деловой газеты "Золотой Рог" присутствовал во время старта первой ракеты с космодрома Восточный. Фото- и видеорепортаж вы можете посмотреть здесь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: союз  Восточный  ракета  космодром 



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Комментарии

  • Второй фронт13:43, 05.05.2016#

    Раз бьет обрывки морзянки, значит забыли вытащить радиста.

  • vasya17:35, 05.05.2016#

    "Наноспутник SamSat-218, запущенный с Восточного, передает "обрывки морзянки"" - неудивительно. Сейчас сильно штормит в Тихом океане. Качка влияет.

  • Алекс23:15, 13.05.2016#

    Происки чубайса.

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